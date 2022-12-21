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Цифровизация Внедрения
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УК «Байкал» взяла учет в свои руки и установила «Хомнет:НФО»

Управляющая компания «Байкал» отказалась от аутсорсинга по ведению учета и подготовки отраслевой отчетности и с помощью ГК «Хомнет» автоматизировала соответствующие процессы внутри компании. Автоматизация строилась на базе «Хомнет:НФО». Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

«Хомнет:НФО» – тиражируемое решением и достаточно простое в установке. Поэтому внедрение выполнялось в рамках расширенной поддержки. Специалисты ГК «Хомнет» развернули ПО на серверах заказчика и выполнили первоначальную настройку. В свою очередь сотрудники УК «Байкал» уже самостоятельно внесли данные и поставили учет в «Хомнет:НФО» при консультационной поддержке ГК «Хомнет».

Весь процесс внедрения занял один месяц. На сегодня система принята УК «Байкал» в промышленную эксплуатацию и обеспечивает автоматизированное выполнение функций: налогового и бухгалтерского учета; подготовки бухгалтерской (финансовой), налоговой и надзорной отчетности.

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Инна Ожогина, главный бухгалтер ООО «УК «Байкал»: «В результате сотрудничества с ГК «Хомнет» мы закрыли все свои потребности в части учета. Сейчас мы имеем качественную поддержку со стороны вендора, постоянно развивающуюся систему и оперативный выпуск релизов, которые обеспечивают своевременную реализацию в программе всех изменений, выпускаемых Банком России».

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