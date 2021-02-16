УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL»

«Фабрика XBRL» в компании «Сбер управление активами» теперь не только проверяет, но и формирует отчетность.

В ноябре 2020 г. «Центр XBRL» подтвердил корректность всех этапов подготовки отчетности в системе (формирование пакета XBRL, просмотр отчетов и бизнес-валидация), сертифицировав «Фабрику XBRL» в высшей категории А1-full.

В течение девяти месяцев «Сбер управление активами» валидировала бухгалтерскую финансовую и надзорно-статистическую отчетности в «Фабрике XBRL». За этот период функциональность позволила найти возможные ошибки. В результате управляющая компания приняла решение полностью перейти на «Фабрику XBRL».

«Пользователи предложили много новых полезных функций для программы. Например, корректность форм надзорно-статистической отчетности (НСО) для Банка России теперь защищена дополнительными контролями, которых не было в таксономии. Пользователи автоматически собирают консолидированный отчет о движении денежных средств (ОДС) из разных источников, например, бухгалтерской базы учета и системы учета ПИФов», − сказала Татьяна Мезенцева, руководитель направления XBRL «Синтегро консалтинг».

Сейчас новые функции уже доступны всем клиентам «Синтегро».

«Переход на новую систему был комфортным. Проектная команда «Синтегро» помогала нам решить все возникающие вопросы, как технические, так и методологические. С нашей стороны есть пожелание увеличить скорость валидации некоторых отчетов, но в целом результат проекта соответствует нашим ожиданиям», − отметила Елена Тройнина, главный бухгалтер «Сбер управление активами».

«Наш выбор «Фабрики XBRL» обоснован тем, что в программе качественно и понятно реализована визуализация отчетов и их сверка. И, безусловно, нам понравилась валидация: качество проверки и информативный протокол по итогам», − сказал Сергей Быстров, заместитель генерального директора, контролер «Сбер управление активами».