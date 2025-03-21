Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3

Компания «Диасофт» поддержала изменения в соответствии с положением Банка России №843-П и версию таксономии 6.3 в продуктах «Отчетность XBRL» и «Отчетность ЦБ РФ» для некредитных финансовых организаций (НФО) по Единому плану счетов, входящих в состав решения Digital Q.Reporting. На данный момент проводится финальное тестирование изменений совместно с двумя крупнейшими профессиональными участниками рынка ценных бумах (ПУРЦБ), которые сдают отчетность с использованием программных продуктов «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С 1 января 2025 г. одновременно вступили в силу положение Банка России №843-П от 2 октября 2024 г. и финальная версия таксономии Банка России 6.3 для бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО). Таким образом, отчетность за I квартал 2025 г. некредитные финансовые организации (НФО) будут сдавать уже по новым правилам.

В рамках нового положения, выпущенного взамен ранее действующего положения Банка России №532-П от 3 февраля 2016 г., введены существенные изменения отчетных форм: изменения претерпели порядка 100 таблиц, в том числе появились новые отчетные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО); более 35 отчетных форм утратили силу; реализованы значительные архитектурные изменения в части таксономии XBRL, в т.ч. пересмотрено большое количество аналитических разрезов и введены новые оси таксономии; введены понятия «ретроспективное применение», «ретроспективное исправление» и регламентировано их отражение в отчетности.

Продукты для автоматизации отчетности ПУРЦБ от компании «Диасофт» включены в реестр российского программного обеспечения и поддерживают процессы подготовки и сдачи отчетности для участников рынка ценных бумаг. Продукт «Отчетность XBRL» имеет высшую категорию сертификации A1-full в Центре XBRL, учредителем которого является Банк России, и соответствует полному списку требований регулятора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще