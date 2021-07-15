УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд

Управляющая компания «Восхождение» автоматизировала подготовку XBRL-отчетов с помощью решения «1С-Рарус: XBRL». Сложные отчеты формируются за пару кликов. Система сама проверяет правильность заполнения и уведомляет об ошибках.

Управляющая компания «Восхождение» управляет одноименным паевым инвестиционным фондом и ведет основной учет в нескольких решениях: «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация», «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды», «1С-Рарус:Бэк-офис».

Раньше для формирования XBRL-отчетности компания использовала бесплатный конвертер. Большинство операций приходилось делать вручную: обновлять таксономию, следить за точками входа, проверять заполненный отчет. Подготовка отчетов занимала несколько дней, при этом не было уверенности, что отчет заполнен без ошибок. Каждый раз при сдаче отчета компания рисковала получить предписание от Центробанка или штраф.

Компании было нужно XBRL-решение, которое помогло бы автоматизировать подготовку XBRL-отчетов и исключить возникновение ошибок, сократить трудозатраты по подготовке отчетности.

Также система должна быть простой и понятной для пользователей. Среди всех программ требованиям оптимально соответствовал продукт 1С-Рарус: XBRL. Решающим аргументом в пользу решения стал сертификат АНО «Центр ИксБиАрЭл», который подтверждает соответствие требованиям, установленным спецификациями XBRL и документами.

«Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России»; «Порядок добровольной сертификации программных продуктов разработчиков ИТ-решений по XBRL».

Специалисты «1С-Рарус», с которыми УК «Восхождение» давно сотрудничает, помогли внедрить и настроить отраслевое решение.

Данные загружаются из учетной программы автоматически. Версия таксономии, точка входа, период и организация определяются из загружаемого файла, благодаря чему уменьшается вероятность неправильного формирования пакета отчетов.

Все отчеты проверяются системой. Экспресс-проверка каждой отчетной формы позволяет найти ошибки на этапе заполнения до валидации всего пакета отчетности. После проверки формируется протокол с ошибками, которые можно исправить вручную.

Редактор позволяет заполнить отчет на основе предыдущих отчетов. Это экономит время на введение постоянных показателей, например, информации об организации. Разделение подготовки отчета между сотрудниками также помогает ускорить процесс.

В «1С-Рарус: XBRL» хранятся отчеты за предыдущие периоды. Их можно группировать, отбирать и задавать условное оформление. Это облегчает поиск показателей предыдущих периодов. Для каждого показателя можно посмотреть период, контекст, разрядность и значение.

В больших таблицах пустые строки скрываются, что делает просмотр и заполнение отчетов еще удобнее.

Решение позволяет переопределять периоды таблиц. Переопределенные значения автоматически подставляются в отчеты.

Отчеты, сформированные по каждому фонду и сверенные со спецдепом, можно объединить в общий пакет для отправки в Центробанк.