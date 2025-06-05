Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3459
Системы 25704
Персоны 75630
География 2861
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

Равба Максим


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
01.11.2010 УК «Северсталь-Золото» оптимизировала управление шестью компаниями в Казахстане с помощью «1С:Предприятия 8» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Равба Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 98 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 53 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 120 1
8502 1
Северсталь Золото 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 505 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 417 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2145 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1764 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 516 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 240 1
Таксономия - Taxonomy 68 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 368 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28299 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 787 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 2 1
Марков Дмитрий 62 1
Белевцев Андрей 72 1
Воробьев Валерий 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 1
Казахстан - Республика 5654 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1744 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 831 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 92 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 533 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
ЕПС - Единый план счетов 184 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1213 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 7 1
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 370 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще