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Равба Максим
УПОМИНАНИЯ
Равба Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 98 1
|Русагро Тех - Русагро Технологии 53 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 120 1
|1С 8502 1
|Северсталь Золото 2 1
|Северсталь ПАО - Severstal 505 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
|Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 2 1
|Марков Дмитрий 62 1
|Белевцев Андрей 72 1
|Воробьев Валерий 11 1
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