Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году

Некоторые эмитенты столкнутся с форматом впервые. Правила формирования отчетности в области устойчивого развития уже опубликованы на сайте регулятора - таксономия 7.5.1.0. «Фабрика XBRL» поможет сдать новую отчетность. Об этом CNews сообщили представители ООО «Синтегро консалтинг».

Для эмитентов эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых включены в котировальные списки первого или второго уровней, на сайте регулятора опубликована таксономия 7.5.1.0.

Его применение запланировано уже на 2026 г. – в добровольном порядке. А обязательно сдавать отчетность в XBRL-формате потребуется с 2027 г.

На данном этапе компаниям нужно формировать две таблицы: информация об эмитенте; перечень экологических, социальных и управленческих показателей в области устойчивого развития.

Основную трудность новое требование Центробанка представляет для эмитентов, которые прежде не формировали XBRL-отчетность. В спецификации нужно разобраться, а без специальной программы отчетность просто невозможно сформировать и проверить на соответствие требованиям.

В «Фабрике XBRL» уже можно работать с новыми отчетами. После загрузки таксономии в программе автоматически настроится корректная визуализация таблиц, как в Excel, и возможность проверить заполненную отчетность на соответствие требованиям регулятора.

О расширении формата XBRL на ESG-отчетность Банк России рассказал в опубликованном проекте Основных направлений развития финансового рынка.

Кроме этого, в опубликованном Отчете об итогах публичного обсуждения «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации» ЦБ уточнил, что в ближайшее время установит в нормативном акте требования о раскрытии показателей устойчивого развития в отчете эмитента за 12 месяцев в формате XBRL. А в перспективе поэтапно введет требование о раскрытии всей периодической отчетности в формате XBRL.

