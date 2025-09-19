Разделы

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0. Ключевая особенность формата – новый вариант хранения данных и проверки контрольных соотношений в виде скриптов SQL. Он оптимизирует время валидации отчетов с объемами данных в миллионы строк. В «Синтегро консалтинг» разработали новый модуль для решения «Фабрика XBRL», который позволяет работать с новым форматом отчетности.

Центральный Банк опубликовал материалы по новой технологии отчетности XBRL-CSV 2.0 для компаний с лицензией ПУРЦБ, включая кредитные организации.

Новый стандарт необходим для работы с большими объемами данных и обеспечения высокой скорости проверок для таксономии 6.1.0.7.

Сама технология радикально отличается от привычного XBRL в части блока контрольных соотношений.

Он представлен в двух вариантах: в привычном формате в составе таксономии, с которым умеет работать Фабрика XBRL; новый вариант в виде скриптов SQL, который ускорит проверку в сотни раз. В этом случае проверка данных осуществляется непосредственно в таблицах базы данных. Этот вариант будет реализован на стороне личного кабинета ЦБ – таблицы со скриптами подготовит регулятор.

При этом, если контроли таксономии обновляются раз в год с публикацией новой версии таксономии, то контроли SQL ЦБ планирует обновлять несколько раз в год.

Таким образом, только проверки по таксономии будет недостаточно, и нужно использовать новый подход к валидации отчетов с использованием скриптов SQL. Он обеспечит результаты, аналогичные проверкам ЦБ.

Для работы с XBRL-CSV 2.0 в «Синтегро консалтинг» реализовали новый модуль в «Фабрике XBRL».

С его помощью можно: формировать отчетность в формате XBRL-CSV 2.0 с учетом всех последних технических требований регулятора за оптимальное время; быстро проверять контрольные соотношения в новом формате SQL, которые будут поддерживаться и обновляться ЦБ; пользоваться всеми имеющимися преимуществами «Фабрики».

Для начала работы с модулем пользователям нужно только подготовить данные отчетов в виде простых таблиц. Все остальное сделает модуль – валидацию, просмотр, выгрузку в формат XBRL-CSV 2.0.

