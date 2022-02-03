Platforma инвестирует в проект пространственных данных

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития финансовых сервисов инвестирует более 250 млн руб. в проект пространственных данных, который к 2025 г. охватит 95% всех населенных пунктов России сверху, и 80% всех жилых и коммерческих помещений изнутри. После создания цифровых двойников всех городов, сел и деревень, в более долгосрочной перспективе Platforma планирует оцифровывать дороги, сельскохозяйственные земли, леса и создаст полную высококачественную 3D-карту России.

Проект предусматривает фотографирование территорий с помощью высокопроизводительных беспилотников, а также сканирование помещений внутри с помощью смартфонов и лидаров. В результате уже в 2023 г. заказчики Platforma будут иметь доступ к картам высокого разрешения и детализированным данным по всем изображениям на карте (размер и объем строений, характеристики строительного материала, состояние и характеристики объектов). Точность изображения составит 1-3 см на пиксель для территорий и более 50 пикселей на 1 см в помещениях. Клиенты сервиса также будут иметь доступ к обогащенным данным: автомобильному трафику, наличию и качеству инфраструктуры. Так как полеты будут проводится очень часто, будет доступна история изменения территорий и помещений.

В рамках первого этапа проекта, в 2022 г., будет проведено геосканирование населенных пунктов Московской области, Ленинградской области, Большого Сочи, а также пригороды ряда городов-миллионников. Вложения в первый этап могут составить до 50 млн руб., основной объем инвестиций пойдет на закупку беспилотников, создание кластера для обработки и хранения. Так как все собираемые данные проверяются ФСБ, часть карт будет засекречена (качество будет как у обычных космических снимков 30-50 см на пиксель)

Среди потенциальных заказчиков сервиса: рынок недвижимости, страховые компании, а также государственные службы и др. Собранные пространственные данные позволят проводить первичный осмотр и верификацию недвижимости перед оценкой, мониторить состояние дорог, оценивать ландшафт для размещения щитов наружной рекламы и т.д.

Например, страховым компаниям сервис в первую очередь позволяет получать более качественные данные, а также снижать вероятность получения недостоверной информации. Проект также поможет страховщикам оперативнее и точнее оценивать ущерб, нанесенный стихийными бедствиями и техногенными катастрофами – имея на руках высококачественные снимки квартиры или дома до наступления страхового случая, компании смогут рассчитывать сумму возмещения практически в автоматическом режиме, используя различные нейросети.

Проект Platforma может дать существенный импульс страхованию недвижимого имущества, так как позволит значительно масштабировать возможности по оценке имущества и предлагать клиентам уже готовую оценку с помощью алгоритмов искусственного интеллекта на базе цифровых двойников, сформированных благодаря съемки дронами снаружи и специальными камерами внутри, минуя логистику выездных осмотров, возможности проекта по оперативной оценке ущерба имущества позволят любому страховщику быстрее реагировать на наступление риска и точнее оценивать ущерб.

На рынке недвижимости проект дает дополнительные возможности, как бизнесу, так и конечному пользователю. Сервисы по поиску недвижимости смогут использовать результаты геосканирования для улучшения customer experience, а также для предоставления дополнительного функционала профессиональным пользователям.

Операторы наружной рекламы смогут использовать сервис Platforma для помощи в подборе оптимальных локаций для размещения рекламных конструкций с учетом ландшафта, состояния дороги и т.д.

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Кроме того, для игровой индустрии сервис цифровой картографии Platforma означает возможность приблизить гемплей RTS (real-time strategy) и RPG (role-playing game) игр к максимальной реалистичности.

«У данной платформы как минимум три основных пути развития в направлении геймификации: картографический сервис высокой детализации, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR). Цифровые карты с онлайн-доступом позволили бы не только вплотную приблизиться к поверхности земли, но и фактически зайти в любое помещение в любой точке России. Разработчики игр тем самым получают возможность «переселить» игровые механики в фото- и геореалистичное окружение. В свою очередь, использование функционала дополненной реальности позволит снабдить геометрию реальных помещений контекстной информацией при просмотре через мобильные приложения, как это реализовано в уже существующих приложениях-экскурсоводах во многих музеях мира или AR-играх, таких как Pokemon Go и “Ведьмак: Охотник на чудовищ”. С использованием новой платформы степень погружения у видеоигр возрастет во много раз. Что касается VR, то, в разрезе последних объявлений, связанных с Metaverse (Meta, бывший Facebook), просматриваются просто-таки вселенские перспективы. В целом, если платформа предоставит разработчикам эффективные и гибкие API, мы сможем найти ей огромное количество способов применения», – сказал Денис Поздняков, директор по продуктам компании IThub Games.

Крупным заказчиком данных может выступить Фонд пространственных данных созданный при Росреестре. Правительство поставило цель создать цифровой двойник России к 2030 г. Platforma будет участвовать в такой работе, помогать оборудованием и технологиями.

«Проект по оцифровке пространственных данных станет одним из флагманов Platforma, который поможет участникам всего рынка решать принципиально новые задачи и оптимизировать затраты на текущие. Все это позволит перевести на новый уровень взаимодействие компаниями между собой, между компаниями и государством, а, самое главное, дать им возможность предоставить более качественный сервис своим клиентам и пользователям – физическим и юридическим лицам», – отметил Алексей Шамайко, Директор программ по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком».

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«Создание высококачественной 3D-карты страны и развитие проекта по оценке имущества – очень амбициозная для нас задача. Мы видим большой потенциал в этом проекте для самых разных областей. Например, создание цифровых двойников населенных пунктов позволяет в перспективе повысить уровень автоматизации при оценке недвижимости банками или страховыми компаниями. А расширение пула партнеров Platforma является частью стратегии компании и наши инвестиции в этот проект позволят привлечь в открытую экосистему совершенно новых игроков: от маркетплейсов до игровых студий. Очень важно, что в развитии этого проекта мы не фокусируем наше внимание на уже занятых нишах, но также активно прорабатываем новые направления и сферы, в которых могут использоваться технологические наработки компании», – сказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.