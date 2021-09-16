Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис, который позволяет удалённо оценить состояние кузова у автомобиля: масштаб повреждений, в том числе после ДТП, наличие грязи, снега, посторонних наклеек и т.д. Компания планирует привлечь к его промышленному пилотированию и последующему использованию страховые и каршеринговые компании, а также автомобильные маркетплейсы. Эксперты Platforma оценивают сегмент дистанционной оценки имущества на основе big data в 1,2 млрд рублей в 2025 году.

Дистанционная оценка машин работает на базе нейросетей, которые разработаны специалистами Platforma. Нейросети обучены распознавать модели автомобилей, пострадавшие детали кузова, типы повреждений, грязь, снег и т.д. В период пилотирования нейросети обработали более 30 тысяч фотографий и определили более 65 тысяч элементов автомобиля. В настоящий момент модель стабильно распознаёт 48 классов деталей и 14 классов повреждений.

Следующим этапом развития сервиса станет автоматическая калькуляция стоимости ремонта, исходя из масштаба ущерба. По данным экспертов Platforma, именно эта опция наиболее востребована среди потенциальных клиентов, в том числе банков и страховых компаний, поэтому уже прорабатывается технология для наиболее релевантной оцифровки ремонтных работ.

«СП ВТБ и «Ростелекома» реализует амбициозную задачу — к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. Специалисты Platforma используют уникальный объём данных и технологии искусственного интеллекта для создания передовых цифровых сервисов, которые могут применяться в различных сферах. Дистанционная оценка имущества при помощи алгоритмов искусственного интеллекта — это большой шаг вперед в части автоматизации работы страховых и каршеринговых компаний. Сервис способен не только повысить эффективность процессов оценки имущества, но и существенно улучшить качество и скорость обслуживания клиентов», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ, глава совета директоров Platforma Вадим Кулик.

«В прошлом году рынок сервисов дистанционной оценки имущества с использованием больших данных в России составлял 700 млн рублей, мы ожидаем, что к 2025 году он увеличится до 1,2 млрд. За рубежом такая практика уже более развита. Одними из наиболее ярких примеров иностранных игроков можно назвать британский Tractable и американский Cape Analytics, которые работают на рынке с 2014 года и за это время совокупно привлекли более 90 млн долларов инвестиций», — рассказал генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

По итогам проведения тестирования компания планирует предлагать продукт в виде специального приложения, а также API для интеграции в IT-системы заказчика. Обработка одного запроса занимает несколько секунд. Это позволит существенно экономить, например, страховым компаниям на выезде своих агентов — стоимость одного выезда в Москве составляет около 3 тысяч рублей, по экспертным оценкам. Также использование нейросетей позволит снизить потенциальный уровень мошенничества, автоматизировать обработку фотографий и т.д.

В настоящий момент сервис функционирует в тестовом режиме. Промышленная версия для широкой раскатки будет доступна в первом квартале следующего года.