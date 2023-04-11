Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает

Потребители все реже обращают внимание на рекламу, и с каждым годом она работает все хуже. Маркетологи уже давно жалуются на «рекламную слепоту» аудиторий, но действительно ли проблема настолько масштабна? По данным исследования Рекламного программатика Platforma, в 2023 г. 83% респондентов хоть раз покупали что-то из-за увиденной рекламы. Но разные источники рекламы работают по-разному для разных возрастных категорий и целевых покупок.

Вполне ожидаемо, что реклама в интернете сильнее всего влияет на покупку товаров или услуг. Как показал множественный опрос, люди чаще обращают внимание на онлайн-рекламу на различных сайтах (43%), чуть реже замечают рекламу на ТВ (36%), а 21% опрошенных внимательно смотрит на вывески на улицах, в магазинах и ТЦ. При этом значительно ниже эффективность рекламы в соцсетях, на которую обращает внимание лишь каждый восьмой (13%), и примерно столько же (14%) реагирует на рекламу на радио и в мессенджерах. Основная причина этого: многие считают рекламу в соцсетях слишком навязчивой и раздражительной. А самые плохие показатели у печатных изданий: лишь 5% опрошенных рассказали о том, что ищут нужные предложения в газетах.

Что касается самых раздражающих видов рекламы, здесь мнения разделились. Больше всего россиянам неприятна реклама в начале или середине видеоролика (34%), автоматический обзвон ботами (26%), а также всплывающая реклама – об этом заявил каждый пятый опрошенный. В число самых раздражающих материалов также вошли реклама в Telegram, тизерная реклама с желтыми заголовками и вирусные рекламные ролики.

Во многом из-за этих причин больше половины опрошенных (59%) используют блокировщики рекламы. Из них 31% пользуется такими сервисами и в браузере, и на телефоне.

При этом россияне доверяют рекомендациям друзей и знакомых в соцсетях (26%), а 25% считают достойными доверия отзывы на маркетплейсах и публикации на сайтах с отзывами. Что касается стандартных видов маркетинговых предложений, то 21% доверяет контекстной и таргетированной рекламе и всего 10% — ТВ-рекламе. Лишь 6% полагаются на рекламу в соцсетях. 10% пользователей заявили о доверии рекламе на аудио-сервисах и подкастах, поисковых системах, в приложениях и на YouTube.

При этом даже несмотря на настороженность и некую долю недоверия, 83% россиян хотя бы раз приобретали товары или услуги после просмотра рекламы. Из них 58% покупают иногда или редко, 20% регулярно совершают такие покупки, а 5% сообщили, что для этого им должна очень понравиться реклама.

«Несмотря на изменившиеся схемы потребления контента, мы видим, что пользователи по-прежнему обращают внимание на телевизионную рекламу. Эта тенденция сохраняется во многом потому, что яркую рекламу на ТВ могут позволить себе в основном крупные бренды с качественными продуктами. Традиционно высоким уровнем доверия пользуется реклама через лидеров мнений и медийных личностей», — сказал руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

Чаще всего реклама приводила респондентов к покупкам в следующих категориях: одежда и обувь (23%), бытовая химия (18%), образовательные курсы (17%) и парфюмерия (16%). Помимо этого, после просмотра рекламы опрошенные часто покупали украшения и бижутерию, смартфоны, бытовую технику и банковские услуги.

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Субъективное восприятие рекламы оказалось крайне важным для россиян. Чтобы реклама понравилась, для 28% респондентов важна, в первую очередь, красивая картинка и качество съемки. Почти каждый четвертый рассказал о том, что в рекламе важнее интересный текст (23%). Аудиальная составляющая также играет немаловажную роль: 15% готовы оценить рекламу положительно, если им понравился голос диктора, а 14% прислушиваются к музыке, играющей в кадре. При этом для каждого пятого (20%) важен общий эффект, складывающийся за счет всего перечисленного.

Участники опроса рассказали, в каких случаях досматривают рекламу до конца. Каждый четвертый (24%) смотрит ролики полностью, если реклама смешная, а еще 24% — если товар и услуга потенциально интересны. Каждый пятый (21%) досматривает видеорекламу, если она хорошо снята, а 16% досмотрят до конца, если в ней будет играть любимая песня. 14% — если в ней есть любимые актеры. 8% согласны смотреть до конца, если речь идет о социальной рекламе. В то же время 13% россиян рекламу всегда проматывают.

Похоже дела обстоят с мнемоникой рекламы: 45% россиян заявили, что хотя бы раз запоминали песни из рекламы, а 20% поделились, что никогда не смотрят рекламу, в которой поют. Лучше обстоят дела с рекламными слоганами: больше половины опрошенных (65%) рассказали, что помнят минимум один рекламный слоган, а 16% заявили о том, что помнят больше двух слоганов.

Методология

Специалисты сервиса «Рекламный программатик» провели опрос среди 1213 представителей жителей России в возрасте 18+. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+

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Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру. Партнерами и клиентами компании являются банки и телеком-операторы.