Разделы

Цифровизация
|

Platforma расширяет возможности скоринговой системы

Platforma, российская компания, разрабатывающая бизнес-решения на базе больших данных, обновила собственную скоринговую систему. К базовому функционалу оценки благонадежности клиентов добавлена функция автоматической сегментации, которая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных».

Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации кредитных предложений и расширения продуктовой линейки на основе вероятностного поведения похожей аудитории. Страховые компании получают инструмент для поиска надежных клиентов под конкретные продукты. Функционал адаптируется под индивидуальные запросы организаций. Обновление позволяет настроить систему под любые запросы заказчиков.

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

Скоринговая система Platforma рассчитывает вероятностную оценку на основе данных из различных источников. Решение обрабатывает информацию о миллионах физических и юридических лиц через закрытый контур с полной деперсонализацией данных. Новая функция автоматической сегментации позволяет заказчикам из финансовых организаций в онлайн режиме сформировать профиль по действующему или потенциальному клиенту и быстро отнести его к определенному сегменту.

Алгоритмы машинного обучения формируют сегменты за секунды вместо нескольких часов ручной работы аналитика. «Раньше построение одного сегмента занимало у аналитика несколько часов работы с данными, – сказала директор по росту Platforma Анна Кучина. – Сейчас скоринговая система мгновенно дает ответ заказчику и формирует десятки сегментов. А точность сегментации выросла на порядок. Это позволяет нашим клиентам в финансовом секторе оперативно адаптировать собственные продукты под различные группы пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели

Впервые в мире запущена сеть 6G. 50 ГБ скачались за полторы секунды

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще