HeadHunter обновил тесты по ИТ-навыкам вместе с экспертами отрасли

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и Минцифры России продолжают развивать проект подтверждения ИТ-компетенций. Чтобы сделать тесты ещё более точными и актуальными, соответствующими последним изменениям рынка, команда hh.ru обновила задания и провела их масштабную проверку с привлечением представителей ИТ-сообщества.

Чтобы поддерживать качество и актуальность тестов для подтверждения ИТ-навыков специалистами, команда hh.ru регулярно обновляет задания и оценивает их вместе с экспертами. Так, этой осенью были разработаны новые материалы по шести направлениям: Python, SQL, HTML, JavaScript, Git и Linux. К их проверке подключили специалистов из числа пользователей hh.ru и сотрудников компаний-партнёров, среди которых — МТУСИ, «Группа Телематика-Один», Magnit Tech, «Ред Софт» и группа Arenadata.

К проверке также присоединились администраторы технологических Telegram-каналов, среди которых: «Владилен про IT», Data Feeling, «Тестировщик от бога», «Мир Linux», Python Portal, «Не баг, а фича», Alek OS, Frontend Portal и IT Portal. Представители TG-сообщества протестировали задания, поделились обратной связью и рассказали о своём опыте аудитории.

Участники оценивали каждое задание по нескольким критериям: корректность формулировки, наличие ошибок, соответствие уровню сложности и актуальность требованиям отрасли. При необходимости можно было оставить комментарии и предложить улучшения. Такой подход позволил собрать более 9 тыс. отзывов и получить независимую обратную связь.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

«Проверка заданий помогает поддерживать высокое качество тестов, чтобы специалисты могли объективно оценить свой уровень знаний, а работодатели — учесть результаты прохождения для предварительного отбора кандидатов. Мы планируем регулярно обновлять и добавлять новые задания, а затем проверять их с представителями ИТ-сообщества и компаниями-партнёрами, чтобы тесты по ИТ-навыкам всегда отражали реальные требования рынка», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Проект подтверждения ИТ-навыков был запущен в мае 2025 г. Система позволяет специалистам бесплатно пройти тестирование, получить официальный сертификат Минцифры и добавить его в резюме на hh.ru. На текущий момент оценку прошли уже более 367 тыс. человек. Тестирование по ИТ-навыкам доступно всем желающим, пройти его можно в своём профиле на hh.ru. Для соискателей наличие такого документа — это реальный способ выделиться среди множества откликов и подчеркнуть свой профессиональный уровень.

