«Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта

«Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании, занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ.

Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, компьютерного зрения, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.

Внедрение таких технологий позволит повысить уровень клиентского сервиса и эффективность работы компании, считают в «Магните». Например, среди множества задач, которые способны решать технологии компьютерного зрения в торговом зале, – контроль за использованием тележек и корзин, чтобы определить и поддерживать их оптимальное количество для каждого магазина, снизить потери и повысить уровень обслуживания покупателей. Технология умного поиска на основе NLP-методов и текстовых моделей позволит повысить релевантность выдаваемых результатов за счет таких опций как поиск по описанию, синонимам, изображениям, поиск с учетом транслитерации, опечаток, словоформ, неправильной раскладки и т. д. Внедрение умного поиска будет способствовать улучшению функционала мобильного приложения доставки, росту числа его пользователей и показателя конверсии.

В числе уже внедренных решений – применение генеративного ИИ для создания изображений на портале Gastronom.ru – медиаплощадки «Магнита», где собраны рецепты и статьи о продуктах питания. Использование нейросети для получения нужных изображений позволяет снизить затраты времени сотрудников на подготовку материалов на 10–15%. Для создания текстового контента, в том числе карточек с описанием товара на сайте и в приложении ритейлера, планируется внедрить решение на базе LLM (Large Language Models, большие языковые модели).

Специалисты лаборатории тестируют различные LLM – собственный прототип на основе opensource-библиотек и LLM от российских компаний, чтобы выбрать оптимальное решение и настроить его под потребности ритейлера. Внедрение LLM также позволит упростить работу сотрудников «Магнита» с данными за счет создания интеллектуальных помощников и чат-ботов.

Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит», сказал: «Технологии продолжают менять облик современного ритейла, и, чтобы оставаться в авангарде этого процесса, «Магнит» создал лабораторию генеративного искусственного интеллекта. В последние годы «Магнит» успешно развивался как технологичная компания, но до сих пор наши усилия в области ИИ были сосредоточены в основном на «классических» технологиях и machine learning. Теперь же в дополнение к ним мы будем развивать новейшие решения в этой области. Мы рассчитываем, что разработки AI.Lab будут задействованы во всех сферах работы компании, будут востребованы сотрудниками и позволят улучшить сервис для наших покупателей».