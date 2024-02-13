Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

Adidas лишит россиян доступа к фирменному приложению для тренировок. Компания поддерживает антироссийские санкции и готовится навсегда удалить все профили россиян.

Безответная любовь к трем полоскам

Компания Adidas, один из популярнейших в России брендов спортивной одежды и аксессуаров, изгоняет россиян их своего фирменного сервиса Adidas Running. На это обратили внимание его российские пользователи, разместив в социальной сети «ВКонтакте» скриншоты предупреждения о приближающемся дне закрытия доступа.

Adidas Running – это мобильное приложение для тренировок, в том числе для любителей бега. Adidas не просто лишит жителей России возможности пользоваться сервисом – она навсегда удалит профили своих российских пользователей из базы данных.

Все это – новое следствие антироссийских санкций и тех событий, которыми они были вызваны. Adidas отметилась в рядах первых иностранных компаний, покинувших российский рынок – она закрыла свои магазины по всей стране и прекратила принимать онлайн-заказы в марте 2022 г.

Время с барского плеча

Удаление профиля в данном случае означает, что россияне потеряют доступ к истории своей активности и информации о занятиях спортом. Масштабную «очистку от русских» Adidas проведет 31 марта 2024 г., то есть у пользователей формально есть около полутора месяцев, чтобы спасти копившуюся месяцами (а у кого-то и годами) информацию и экспортировать ее на свои устройства.

Фактически же, времени Adidas оставила немногим меньше. В сообщении, которое получили пользователи. Сказано, что экспорт данных может затянуться на долгих пять дней.

Из этого следует, что откладывание создание резервной копии на 30 марта 2024 г. может оказаться фатальной ошибкой. Информсистеме Adidas может не хватит времени до дня «икс», чтобы собрать пользовательскую информацию, сформировать архив с ней и предоставить его для скачивания.

Оставаться счастливо, желаем удачи

В официальном сообщении Adidas нет информации о причинах происходящего – в нем всего лишь говорится о прекращении поддержки приложения на территории России. Компания открыто заявляет, что жители России больше не смогут вести учет своих тренировок в Adidas Running и выражает благодарность за то, что пользовались этим сервисом.

«Мы бы хотели поблагодарить вас за то, что вы были с нами, и пожелать вам дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях», – говорит компания, отвернувшаяся от россиян в первые же дни после 24 февраля 2022 г.

Пользователей такое положение дел явно не устраивает

Пользователи не скрывают свое недовольство решением международного спортивного бренда и выплескивают его, в том числе, в комментариях в социальных сетях, что видно на скриншоте выше. Также они начали коллективно искать альтернативы Adidas Running и сообщать, кто какой сервис выбрал.

Ни побегать, ни прокатиться

Иностранные компании весьма активно санкционно давят на ни в чем не повинных россиян при помощи блокировок в сервисах и приложениях. Adidas в этом плане прецедент не создала – жители страны, фактически, годами испытывают неудобства в использовании популярных зарубежных сервисов только лишь по причине наличия у них российского гражданства и проживания на территории России.

Для примера, весной 2022 г. «охоту» на россиян открыл сервис GitHub – он начал массово блокировать их аккаунты. Под раздачу попали, в том числе, и очень крупные компании с госучастием, например, Сбербанк. Российские власти тогда пообещали в кратчайшие сроки создать импортозамещенный отечественный репозиторий ПО с открытым исходным кодом, но по прошествии с того момента почти двух лет обещание так и не было выполнено.

Также отлучать россиян от своих приложений начали и иностранные, в особенности европейские и корейские автомобильные компании – BMW, Audi, Mercedes, Renault, Skoda, Kia и пр. Все те «фишки» их приложений, которые расширяли возможности пользования машиной, в настоящее время недоступны россиянам. Один из журналистов CNews оказался в числе пострадавших – за несколько дней до начала всем известных событий он приобрел новый автомобиль самого популярного в России европейского бренда, в котором была поддержка управления со смартфона. Через некоторое время она перестала работать, а фирменное приложение автогиганта с мировым исчезло из российской версии магазина Google Play. К моменту выхода материала ситуация в лучшую сторону не изменилась.