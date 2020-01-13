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Eset: киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак на пользователей Whatsapp

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Международная антивирусная компания Eset обнаружила фишинговую атаку на пользователей Whatsapp. Мошенники распространяли при помощи популярного мессенджера сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь.

Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке.

На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга.

Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas.

Примечательно, что используемый фишерами домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.

Переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам. Таким образом фишинговая кампания продолжается разрастаться.

Eset рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях, поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей.

Защитить свои данные и финансы от мошенников можно с помощью комплексных антивирусных решений с функцией защиты онлайн-платежей и модулем «Антифишинг».

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