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Motorola начала продажи смартфона moto g8 в России. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g8 в России. До конца июня moto G8 будет эксклюзивно представлен в одной из крупнейших сетей магазинов электроники и техники «Ситилинк». С 1 июля новинка появится в магазинах других розничных партнеров.

«Мы рады представить новинку совместно с нашим стратегическим партнером – «Ситилинк», в инфраструктуре которого один из крупнейших онлайн-магазинов, более 650 офлайн-магазинов и пунктов выдачи в 360 городах России. Благодаря удобству сайта, широкой географической представленности и соблюдению единых стандартов обслуживания клиентов на каждом этапе, наши покупатели смогут быстро и безопасно приобрести Motorola moto G8 и аксессуары к нему», – сказал Александр Романюк, глава бизнес-группы «Мобайл» в России.

Смартфон moto g8 обладает универсальной системой камер с использованием искусственного интеллекта. Основная камера 16 МП с быстрой фокусировкой обеспечит четкость фотографий даже при слабом освещении. Устройство позволяет сделать панорамное фото или запечатлеть все происходящее на мероприятии на одном снимке: с помощью ультраширокоугольного объектива он захватывает в кадр в четыре раза больше изображения. При этом отдельная камера Macro Vision позволит приблизить объект съемки в 5 раз по сравнению с обычным объективом.

Смартфон moto g8 оснащен батареей емкостью 4000 мАч, которая позволит заниматься любыми делами без подзарядки целый день. moto g8 рассчитан на автономную работу до 40 часов.

В устройстве 4 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, что обеспечивает повышенную производительность для игр и съемки, а также улучшенную безопасность, 64 ГБ памяти с возможностью использования SD-карты до 512 ГБ.

moto g8 оснащен эксклюзивными функциями Moto Experiences и новой функцией Moto Gametime4. Это эксклюзивное программное обеспечение максимизирует игровые возможности и делает игры еще более захватывающими, чем когда-либо, блокируя любые прерывания и помогая погрузиться в игру с головой. Корпус смартфона имеет водоотталкивающее покрытие, которое обеспечивает защиту как внутри, так и снаружи. Устройство работает на базе облегченной версии Android 10 без лишних предустановленных программ.

На старте продаж moto G8 будет представлен в цвете «Белый жемчуг». Рекомендованная розничная цена составит 13 990 рублей, но до 30 июня смартфон можно будет приобрести по специальной цене 11 990 рублей.

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