Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus

Motorola объявляет о начале продаж смартфона moto e7 plus в России. Новинка будет продаваться в Ситилинк, М.Видео, Wildberries, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, на Яндекс.Маркет (Маркетплейс «Беру»), в авторизованном интернет-магазине motorola-shop.ru и в других розничных магазинах. Рекомендованная розничная цена составит 10 990 руб., но в связи с приближением всемирного дня шоппинга Motorola делает подарок своим пользователям и до 13 ноября предлагает moto e7 plus по специальной цене от 8 990 рублей.

moto e7 plus поставляется с 48-мегапиксельной системой из двух камер. В смартфоне присутствует 8-мегапиксельная камера для селфи. Кроме того, 2-мегапиксельный датчик глубины позволяет делать профессиональные снимки, добавляя красивый эффект боке к портретам. Технология Quad Pixel и режим ночного видения (Night Vision) обеспечивают лучшую светочувствительность в условиях плохой освещенности.

Смартфон питается от большого аккумулятора емкостью 5000 мАч, так что можно делать фотографии, передавать потоковое видео и просматривать веб-страницы более двух дней на одной зарядке.

moto e7 plus отличается высокой производительностью — на 50% больше, чем предыдущее поколение moto e, благодаря мощному Qualcomm Snapdragon 460, с которым делать фотографии еще проще. В устройстве предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти, при этом вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ, которого достаточно для хранения большого количества ценных фотографий и видео файлов. Для дополнительного хранения файлов предусмотрен слот для карты micro SD до 512 ГБ.

moto e7 plus

6,5-дюймовый дисплей Max Vision HD+ имеет большое соотношение площади экрана к площади корпуса (20:9) для оптимального просмотра контента. Игры, фильмы и видеочаты гораздо удобнее просматривать на сверхшироком экране.

Новинка moto e7 plus получила круглый сканер отпечатка пальца на задней панели, с нанесенным на него логотипом бренда, что является «фишкой» устройства. Также есть кнопка быстрого вызова ассистента Google, которая находится на правой грани, вместе с текстурированной кнопкой включения и кнопкой громкости. Пользователям важно иметь быстрый и легкий доступ к Google Assistant. Быстрый и простой доступ к умному ассистенту через физическую кнопку должен облегчить жизнь потенциального пользователя смартфона.

moto e7 plus представлен на самой чистой версии ОС Android. Никаких тяжеловесных скинов или дублирующихся приложений — только почти исходный Android 10.

Устройство поставляется с интерфейсом My UX, который открывает доступ ко всему функционалу Moto Experiences, а также ко множеству новых настраиваемых функций. С помощью My UX можно создавать собственные темы для устройства, выбирать уникальные шрифты, цвета, значки и анимацию для датчиков отпечатков пальцев, делая каждый телефон по-настоящему индивидуальным.

На старте продаж moto e7 plus будет представлен в двух цветах — Синий градиент и Темно-оранжевый градиент.

Технические характеристики:

Операционная система: Android 10

Процессор: Qualcomm Snapdragon 460 с восьмиядерным процессором Kryo 260 с частотой 1,8 ГГц и графическим процессором Adreno 610 с частотой 600 МГц

Память: (ОЗУ) 4 ГБ

Внутренняя память: встроенная память 64 ГБ с поддержкой карт microSD (до 512 Гб)

Размеры: 165.21 x 75.73 x 9.18 мм

Вес: 200 г

Дисплей: 6.5 дюймов HD+ (1600x720), дисплей Max Vision, 269ppi

Батарея: 5000 мАч

Влагозащита: Водоотталкивающее покрытие

Основная система камер:

Основная камера: 48 МП, с технологией Quad Pixel (f/1.7, 1,6 мкм)

Датчик глубины: 2MP (f/2.4, 1.75 мкм)

Одна светодиодная вспышка; Автоматическое распознавание улыбки, интеллектуальная композиция, оптимизация снимков, режим ночной съемки, увеличение с высоким разрешением, HDR, таймер, фотоклипы, ручной режим, портретный режим, обрезка, точечный цвет, панорама, фильтры, фотографии формата RAW, фоновое изображение, серийная съемка, лучший снимок, интеграция Google Lens

Фронтальная камера: 8 MP (f/2.2, 1.12 um pixel). Автоматическое распознавание улыбки, портретный режим, Face beauty, HDR, ручной режим, фоновое изображение, серийная съемка, лучший снимок, зеркальное фото, таймер, фотоклипы, фильтры, фотографии формата RAW, точечный цвет, жест для селфи; FHD (30 кадров/с); Видео в режиме Timelapse, видео в режиме гиперлапс.

148-мегапиксельный датчик объединяет 4 пикселя в 1, обеспечивая эффективное разрешение фото в 12 мегапикселей.