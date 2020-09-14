Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play

Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g9 play в России. Смартфон moto g9 play работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 662, которая имеет повышенную скорость и показывает надежную производительность на устройстве, позволяя использовать смартфон в многозадачном режиме. Телефон мгновенно реагирует на касание, нажатие и смахивание и быстро переключается между приложениями благодаря памяти объемом 4 Гб.

Тройная система камер moto g9 play, объединившая основной сенсор, датчик глубины и камеру Macro Vision, позволяет получить фотографии при любом освещении и в любой ситуации. Основная 48-мегапиксельная камера — с технологией Quad Pixel, четырехкратной светочувствительностью, режимом ночного видения (Night Vision) и большой диафрагмой f/1.7 — позволяет делать яркие фотографии даже в отсутствие идеального освещения. Датчик глубины работает с основной камерой для автоматического размытия фона, превращая повседневные фотографии в портреты с четкими очертаниями и красиво размытым фоном, причем размыть фон можно и после того как сделано фото. А ценителям деталей камера Macro Vision позволяет приблизиться к объекту в 4 раза, по сравнению со стандартным объективом, при этом сохраняя в фокусе мельчайшие детали.

moto g9 play оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision HD+ с соотношением сторон 20:9, что обеспечит максимальные возможности просмотра. Увеличенное соотношение диагонали дисплея и корпуса устройства оживит фотографии, позволит наслаждаться фильмами, играми и видеочатами на сверхшироком экране. Кроме того, в moto g9 play 64 Гб встроенной памяти4 для скачивания фотографий, музыки, фильмов и игр. При этом можно добавить до 512 Гб памяти с помощью карты microSD.

Аккумулятор в moto g9 play емкостью 5000 мАч позволяет устройству работать в течение двух дней после одной зарядки, прослушивать музыку в течение 83 часов, вести стриминг видео в течение 16 часов или непрерывно просматривать сайты в течение 13 часов. Если потребуется быстрая подзарядка, технология TurboPower за пару минут зарядит устройство для нескольких часов работы.

В moto g9 play чистая версия операционной системы Android. Устройство поставляется с интерфейсом My UX, который открывает доступ ко всему невероятному функционалу Moto Experiences, полюбившемуся пользователям, а также ко множеству новых, легко настраиваемых функций. С помощью My UX даже можно создавать собственные темы для устройства, выбирая уникальные шрифты, цвета, значки и анимацию датчиков отпечатков пальцев, делая телефон по-настоящему индивидуальным. А использование бесконтактной системы платежей возможно благодаря наличию в смартфоне NFC.

moto g9 play позволит легко использовать Google Assistant — сбоку устройства расположена специальная кнопка вызова Google Assistant, и теперь персональный помощник всегда под рукой. Достаточно нажать кнопку, активировав голосовое управление, и задать интересующие вопросы: больше не нужно набирать текст или нажимать что-то на экране.

На старте продаж moto g9 play будет эксклюзивно представлен в одной из крупнейших сетей магазинов электроники и техники «Ситилинк». В октябре новинка появится в магазинах других розничных партнеров: DNS, «М.Видео», Wildberries, Online Trade, Ozon, Beru и других. Рекомендованная розничная цена составит 12 990 рублей, но до 20 сентября смартфон можно будет приобрести в «Ситилинк» по специальной цене от 10 990 рублей.

На старте продаж moto g9 play будет представлен в глубоком и насыщенном цвете «Синий сапфир», и в натуральном природном цвете «Зеленый лес».