Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум

На Московской бирже зафиксирован новый рекорд стоимости акций компании «Яндекс». Стремительный рост цен обусловлен глобальными изменениями в структуре руководства ИТ-гиганта, призванными обеспечить стабильность деятельности компании, несмотря на политические и экономические внешние факторы.



Новый рекорд

«Яндекс» установил новый исторический рекорд стоимости обыкновенных акций на Московской бирже. В ходе торгов 27 ноября 2019 г. их цена достигла отметки 2682 руб., хотя к закрытию снизилась до 2668 руб. В течение последней недели акции российского ИТ-гиганта на Мосбирже уверенно росли в цене.

Предыдущий рекорд стоимости акций «Яндекса» на Мосбирже был установлен сравнительно недавно, 26 июля 2019 г. На тот момент цена одной ценной бумаги выросла до 2679 руб., то есть разница с прошлым рекордом составила 3 руб.

Котировки «Яндекса» на Мосбирже

На момент публикации материала стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже находилась на уровне 2657 руб.

«Яндекс» и NASDAQ

Как и на Мосбирже, ценные бумаги «Яндекса» день ото дня дорожали и на NASDAQ. Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9.

Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом. В течение 2019 г. стоимость акций «Яндекса» на NASDAQ поднималась до $42,37, однако и это значение не максимальное.

Котировки «Яндекса» на NASDAQ

По данным NASDAQ, исторический максимум акции «Яндекса» установили 10 января 2014 г., достигнув отметки $44 за одну акцию. Как замечает Telegram-канал «Нецифровая экономика», последующее падение было связано событиями, произошедшими в 2014 г. (Майдан, присоединение Крыма к России, американские и европейские санкции). Следующее падение акций «Яндекса» с высоты $43,09 было связано с событиями в английском Солсбери в марте 2018 г., пишет «Нецифровая экономика».

Масштабный обвал стоимости

Нынешнему росту стоимости акций «Яндекса» предшествовал их крупномасштабный обвал и на Мосбирже, и на NASDAQ в середине октября 2019 г. Падение оказалось практически моментальным – в течение часа котировки обрушились более чем на 15%. Капитализация компании в результате упала примерно на $1,5 млрд.

К 17.40 11 октября 2019 г. по Москве падение акций «Яндекса» на NASDAQ достигло максимума и составило 18%. К тому моменту стоимость акции снизилась до $28,91, тогда как на открытии торгов цена находилась на уровне $31,74.

На Московской бирже акции компании обесценились еще сильнее – на 20,3%. Цена упала с 2314,8 руб. на момент открытия торгов до 1852,4 руб. обновив минимум с декабря 2018 г.

Столь резкое снижение стоимости акций одной из крупнейших российских ИТ-компаний сразу на двух биржах, имело прямое отношение к законопроекту о значимых информационных ресурсах. Документ за авторством депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Антона Горелкина был внесен на рассмотрение в нижнюю палату в июле 2019 г., и в нем он предлагал ввести ограничения на долю владения иностранными физлицами и зарубежными компаниями в подобного рода ресурсах – не более 20%.

18 ноября 2019 г. Антон Горелкин сообщил о своем решении отозвать свой законопроект из Госдумы – по его словам, он хотел дополнить его предложениями экспертов и бизнеса. «Яндекс» одобрил решение депутата. «Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что подобные идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», – отметили представители компании.

22 ноября 2019 г. законопроект о значимых интернет-ресурсах был отозван.

Причины роста цен

Рост стоимости акций «Яндекса», как и ее обвал, имеет прямое отношение к законопроекту Горелкина, вернее, на этот раз, к факту его отзыва. Но в большей степени на это повлияли радикальные изменения в структуре управления компанией, на которые ее руководство пошло в первую очередь с целью защиты своего бизнеса от подобных изменений в законодательстве России и Нидерландов (головная компания Yandex N.V. зарегистрирована в Голландии).

«Яндекс» нашел надежный способ защиты от изменений в законодательствах России и Голландии

Изменения, о которых CNews сообщал 18 ноября 2019 г., носят глобальный характер и затронут как российское представительство компании, так и головной офис в Голландии. Новая структура управления «Яндексом» предполагает создание специальной некоммерческой структуры – Фонда общественных интересов. Он будет находиться в Калининградской области, и в его состав войдут представители пяти российских вузов и три общественных института. Три места в Фонде также закреплены за соосновательем «Яндекса» Аркадием Воложем, управляющим директором группы компаний «Яндекс» Тиграном Худавердяном и генеральным директором «Яндекса» в России Еленой Буниной.

Помимо этого, Сбербанк вернет «Яндексу» так называемую «золотую акцию», которая позволяла ему накладывать вето на концентрацию в одних руках более 25%. Она будет предана Фонду общественных интересов с определенными изменениями – Фонд сможет блокировать все сделки с участием более чем 10% акций «Яндекса».