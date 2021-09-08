Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах

Глава «Центра экспертизы и координации информатизации» Яков Тебеньков покидает свой пост. Данный центр является одной из ключевых подведомственных Минцифре структур, занимающихся экспертизой планов информатизации федеральных и региональных органов власти.

Директор ЦЭКИ покидает свой пост

Как стало известно CNews, директор подведомственного Минцифры федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и координации информатизации» (ФГБУ ЦЭКИ) Яков Тебеньков покидает свой пост. Об этом редакции рассказали два источника в органах власти.

По словам еще одного источника CNews, осведомленного о работе ЦЭКИ, кандидатура преемника еще не утверждена, хотя на пост директора центра рассматривается два кандидата.

Пресс-служба Минцифры сообщила CNews, что Яков Тебеньков работает в должности директора ЦЭКИ и сейчас находится в отпуске.

За что отвечает ЦЭКИ

ЦЭКИ был создан в 2015 г. на базе «Всероссийского научно-исследовательского института проблем вычислительной техники и информатизации». Первым его главой в статусе и. о. директора стал Дмитрий Наумов.

ЦЭКИ в сфере ИКТ занимается проведением экспертиз, анализом и мониторингом деятельности, методической и организационно-технической поддержкой деятельности, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также работами по созданию и развитию информационных систем.

Ключевой структуре Минцифры по согласованию программ госинформатизации ищут нового руководителя вместо Якова Тебенькова

Основной задачей ЦЭКИ является помощь Минцифре в ежегодном согласовании программ ведомственной цифровизации для федеральных и региональных органов исполнительной власти. Эти работы проводятся за государственный счет. Кроме того, ЦЭКИ оказывает коммерческие услуги: проводит экспертизы для госорганов относительно исполнения заключенных ими контрактов.

Скандал вокруг ЦЭКИ и череда смены руководства

Как писал CNewsв 2018 г., совмещение ЦЭКИ коммерческих и государственных функций стало предметом доследственной проверки со стороны МВД. Прежнее руководство ЦЭКИ подозревали в том, что, получая подряды различных органов госвласти на оказание услуг по экспертизе заключенных ими контрактов, ЦЭКИ давал этим структурам добро на оперативное согласование ведомственного плана информатизации.

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После этого, в 2019 г., руководитель ЦЭКИ Роман Урнышев (преемник Наумова с июня 2016 г.) покинул свой пост. Его место занял Павел Буяджи, который до этого работал в руководстве торговой площадки «Сбербанк-АСТ».

Затем, в апреле 2020 г. новым главой ЦЭКИ стал Яков Тебеньков. До этого Тебеньков возглавлял дирекцию нацпрограмы «Цифровая экономика» в «дочке» «Ростелекома» — «Ростелеком — центр обработки данных».

Роль нового замглавы Минцифры

При назначении Тебенькова Telegram-канал «Нецифровая экономика» писал, что он является человеком замминистра цифрового развития Олега Пака, курировавшего вопросы информатизации органов госвласти.

В то же время недавно в Минцифре появился еще один заместитель — Николай Яцеленко. В сферу его полномочий входит нацпрограмма «Цифровая экономика», формирование госполитики и цифровой трансформации госорганов, методическое обеспечение и сопровождение проектов в сфере цифрового развития регионов, а также административно-хозяйственная деятельность и кадровая политика министерства.

Работа ЦЭКИ также курируется Яцеленко. По словам одного из источников CNews, именно Яцеленко инициировал изменение в руководстве ЦЭКИ и ищет для организации нового директора.