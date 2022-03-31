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Власти требуют от губернаторов кардинально уменьшить налоги и аренду для малых ИТ-компаний

Минцифры предложило снизить налоговые ставки для малых и средних ИТ-компаний в регионах России с 6% до 1%. Также предлагается снизить налог на имущество и земельный налог для объектов связи и ЦОДов. Эти меры предлагается ввести до 2024 г. С таким письмом к губернаторам регионов обратился глава Минцифры Максут Шадаев.

Льготы малому ИТ-бизнесу

Минцифры предложило новые льготы для региональных ИТ-компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди предложений — сниженные налоговые ставки, включая двукратное снижение налога на имущество, земельного налога для объектов связи и ЦОДов, а также арендных ставок.

Письмо с этими предложениями Минцифры разослало губернаторам регионов России 30 марта 2022 г. за подписью главы ведомства Максута Шадаева. Первым документ опубликовал Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Льготы смогут получить компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Получатель также должен иметь права на ПО, зарегистрированное в реестре Минцифры, или же являться российской аккредитованной ИТ-компанией, следует из письма. Действие льгот может продлиться до 2024 г.

Какие сейчас ставки по налогам

УСН — это специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса. Существует два вида УСН — «доходы» со ставкой 6% от суммы всей выручки ИП и «доходы минус расходы» со ставкой 15% от полученной разницы доходов и затрат. Законами субъектов первая ставка может быть снижена до 1%, а вторая — до 5%.

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МСП из ИТ-сферы могут рассчитывать на сниженные льготы

Минцифры как раз и предлагает установить налог на «доходы» в размере 1% и 5% для статьи «доходы минус расходы». Помимо этого, министерство выступило с предложением предоставить компаниям региональные гранты на дальнейшее развитие, говорится в письме Минцифры.

Льготы ИТ-компаниям

В начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. В соответствии с указом, ИТ-компании могут претендовать на налоговые льготы — пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%, а также освобождение от уплаты налога на прибыль.

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Президент также освободил от воинской обязанности ИТ-специалистов, не достигших 27 лет, имеющих профильное образование и занимающихся разработкой ПО. Также ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Чтобы воспользоваться этими мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию.

Кристина Холупова

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