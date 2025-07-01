Российская компания SAUK разработала UHF RFID-считыватель Profi1 для модернизации КПП и парковок

Компания SAUK начала производство высокочастотного RFID считывателя для парковок и стоянок, который заменяет системы контроля доступа (СКУД) или легко подключается к ним. SAUK Profi1 совмещает простоту инсталляции на стандартные стойки у шлагбаумов с максимальным удобством для водителей. Российский UHF RFID считыватель отличается увеличенной дистанцией чтения карт доступа и работоспособен при любых климатических условиях. К новому компактному устройству не нужно подъезжать впритык, что предотвращает повреждения автомобиля и неудобства для водителей. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Инновационный UHF RFID считыватель создан специально для модернизации систем доступа автомобилей. Он может управлять шлагбаумами самостоятельно или легко подключиться к СКУД любого производителя по стандартному интерфейсу Wiegand. Метки и карты доступа считываются на дальности до двух метров, настраиваемой через удобный веб-интерфейс. Благодаря компактным размерам, составляющим 100 х 100 х 55 мм, SAUK Profi1 легко устанавливается на уже существующую стойку у шлагбаума без дополнительных затрат.

Устройство имеет две степени защиты от пыли и влаги: стандартную — IP65 и с повышенным уровнем герметизации — IP67. Считыватель не боится жары и холода, работоспособен при температурах от -35°C до +85°C. Для самостоятельной работы SAUK Profi1 комплектуется модулем хранения базы доступа автомобилей и реле управления шлагбаумом. Для интеграции со СКУД изделие оснащается платой Wiegand. В предустановленном ПО реализованы алгоритмы самодиагностики, а элементы многоцветной светодиодной индикации помогают быстро начать работу.

«Мы создаем российскую электронику, решающую проблемы идентификации автомобилей, грузовиков и любых объектов. Все сталкивались с неудобными шлагбаумами, где нужно парковаться вплотную к считывателю и тянуть руку с картой изо всех сил. UHF RFID оборудование SAUK позволяет забыть о трудностях и легко заехать через любой пропускной пункт даже неопытному водителю. SAUK Profi1 обеспечит модернизацию парковок Москвы и городов России с минимальными затратами», — сказал Андрей Красовский, руководитель компании SAUK.