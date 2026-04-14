Компания «Термотрон» разработала и внедрила в Саратове систему управления движением трамваев на RFID-считывателях SAUK

Компания «Термотрон», российский производитель железнодорожной техники, разработала и внедрила в Саратове автоматизированную систему управления движением трамваев АСУ СПТ на UHF RFID SAUK. В отличие от обычных решений, российские RFID-считыватели SAUK удаленно распознают рельсовый транспорт по RFID-меткам и стрелки автоматически переключаются в требуемое положение. Автоматизированная система управления стрелочным трамвайным переводом компании «Термотрон» оптимизирует движение составов на новых трамвайных линиях Саратова, работает в любых погодных условиях и отличается высокой надежностью. Об этом CNews сообщили представители «Термотрон».

Высокочастотная идентификация на UHF RFID-считывателях SAUK стала одним из немногих решений Интернета Вещей, эффективно используемым на транспорте. В отличие от оптических систем, оборудование радиочастотной идентификации не зависит от погоды, освещенности и обеспечивает 100% распознавание на дальности до 15 метров. Российские RFID-считыватели SAUK превзошли зарубежные аналоги по чувствительности, помехозащищенности и работают с минимальной мощностью на разрешенной в России частоте.

«Развитие общественного транспорта требует автоматического управления движением, что невозможно без дальней радиочастотной идентификации. Благодаря нашему партнеру, заводу «Термотрон», обновленные трамвайные линии Саратова оснащены отечественной АСУ СПТ с UHF RFID SAUK, включая считыватели, антенны и метки. Автоматизированная система управления удаленно распознает маршруты по RFID-меткам и автоматически переключает стрелки перед трамваями», – сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский, кандидат технических наук.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Другие материалы рубрики

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще