Компания «Термотрон» разработала и внедрила в Саратове систему управления движением трамваев на RFID-считывателях SAUK

Компания «Термотрон», российский производитель железнодорожной техники, разработала и внедрила в Саратове автоматизированную систему управления движением трамваев АСУ СПТ на UHF RFID SAUK. В отличие от обычных решений, российские RFID-считыватели SAUK удаленно распознают рельсовый транспорт по RFID-меткам и стрелки автоматически переключаются в требуемое положение. Автоматизированная система управления стрелочным трамвайным переводом компании «Термотрон» оптимизирует движение составов на новых трамвайных линиях Саратова, работает в любых погодных условиях и отличается высокой надежностью. Об этом CNews сообщили представители «Термотрон».

Высокочастотная идентификация на UHF RFID-считывателях SAUK стала одним из немногих решений Интернета Вещей, эффективно используемым на транспорте. В отличие от оптических систем, оборудование радиочастотной идентификации не зависит от погоды, освещенности и обеспечивает 100% распознавание на дальности до 15 метров. Российские RFID-считыватели SAUK превзошли зарубежные аналоги по чувствительности, помехозащищенности и работают с минимальной мощностью на разрешенной в России частоте.

«Развитие общественного транспорта требует автоматического управления движением, что невозможно без дальней радиочастотной идентификации. Благодаря нашему партнеру, заводу «Термотрон», обновленные трамвайные линии Саратова оснащены отечественной АСУ СПТ с UHF RFID SAUK, включая считыватели, антенны и метки. Автоматизированная система управления удаленно распознает маршруты по RFID-меткам и автоматически переключает стрелки перед трамваями», – сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский, кандидат технических наук.