Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест

Компания SAUK, расположенная в Зеленограде, создала новый российский UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройство обеспечивает занесение RFID-меток в базы данных и любое другое программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

SAUK D1 предназначен для систем контроля доступа, для учета и контроля товаров на складах и предприятиях. Ближняя зона действия и выверенная диаграмма направленности встроенной RFID-антенны обеспечивают высокую точность идентификации метки и позволяют безошибочно ее закодировать.

Российский UHF RFID считыватель легко интегрируется в любую информационно-учетную систему с применением API. Наличие цифрового интерфейса Wiegand позволяет легко подключаться к системам контроля и управления доступом СКУД. SAUK D1 может работать в режиме виртуальной клавиатуры Bluetooth Low Energy с ПК, ноутбуком, смартфоном или планшетом вне зависимости от операционной системы и программного обеспечения.

«Благодаря высоким компетенциям в области UHF RFID мы создаем уникальное оборудование, превосходящее продукцию ведущих западных брендов. Основными особенностями SAUK являются лучшие функциональные характеристики и помехоустойчивость нашей продукции. Заказчики отмечают высокую надежность российских RFID-считывателей SAUK и успешно замещают западное оборудование», — сказал к.т.н. Андрей Красовский, руководитель компании SAUK.