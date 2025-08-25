Разделы

Электроника Импортонезависимость
|

Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест

Компания SAUK, расположенная в Зеленограде, создала новый российский UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройство обеспечивает занесение RFID-меток в базы данных и любое другое программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

SAUK D1 предназначен для систем контроля доступа, для учета и контроля товаров на складах и предприятиях. Ближняя зона действия и выверенная диаграмма направленности встроенной RFID-антенны обеспечивают высокую точность идентификации метки и позволяют безошибочно ее закодировать.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Российский UHF RFID считыватель легко интегрируется в любую информационно-учетную систему с применением API. Наличие цифрового интерфейса Wiegand позволяет легко подключаться к системам контроля и управления доступом СКУД. SAUK D1 может работать в режиме виртуальной клавиатуры Bluetooth Low Energy с ПК, ноутбуком, смартфоном или планшетом вне зависимости от операционной системы и программного обеспечения.

«Благодаря высоким компетенциям в области UHF RFID мы создаем уникальное оборудование, превосходящее продукцию ведущих западных брендов. Основными особенностями SAUK являются лучшие функциональные характеристики и помехоустойчивость нашей продукции. Заказчики отмечают высокую надежность российских RFID-считывателей SAUK и успешно замещают западное оборудование», — сказал к.т.н. Андрей Красовский, руководитель компании SAUK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: