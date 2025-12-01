Разделы

Российский BLE-маяк SAUK TitanID обеспечит мониторинг на дальности до 100 метров

Компания SAUK, отечественный разработчик и производитель оборудования бесконтактной идентификации, представила новый BLE-маяк SAUK TitanID. Решение предназначено для автоматического мониторинга и контроля крупногабаритной техники, контейнеров, железнодорожных вагонов, паллет, оборудования и персонала в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Устройство работает на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE) и способно передавать уникальный идентификатор и другие параметры на 100 метров и более. Расстояние зависит от характеристик и настроек приемного устройства – BLE-шлюза. BLE-маяк может быть идентифицирован любым современным смартфоном. Высокая дальность позволяет полностью автоматизировать процессы отслеживания на логистических терминалах, складах, карьерах, железнодорожных станциях и других промышленных предприятиях без участия оператора. Следует дополнительно отметить возможность применения в агропромышленном секторе.

SAUK TitanID особенно эффективен во всех задачах, где дальности пассивных UHF RFID-меток недостаточно, а применение систем позиционирования GPS или GSM/WAN ограничено техническими, технологическими сложностями и экономическими показателями. За счет сверхнизкого энергопотребления и встроенного элемента питания устройство работает более пяти лет без обслуживания. Его корпус соответствует стандарту IP67/IP68, гарантируя защиту от пыли и воды, а также устойчивую работу в температурных зонах любых регионов России.

Помимо логистики и промышленности, SAUK TitanID находит применение в платежных системах. BLE-сигнал может приниматься смартфонами пользователей в общественном транспорте или на парковках, обеспечивая бесконтактную идентификацию и автоматизированную онлайн-оплату через мобильные приложения. BLE-маяк помогает человеку и оператору услуги точно идентифицировать локацию в реальном времени.

«SAUK TitanID — это надежное решение для российской инфраструктуры, где важны долговечность, автономность и стабильность бесконтактной идентификации в сложных условиях», — сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский.

