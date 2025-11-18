Новая версия SAUK Detector Pro повышает эффективность RFID-решений

Компания SAUK разработала и запустила в производство новую версию SAUK Detector Pro, прибора для настройки RFID-решений на КПП, предприятиях, складах, парковках и стоянках. Обновленная схемотехника и оптимизированные технологические процессы снизили сроки производства и минимизировали влияние человеческого фактора. Тюнинг антенны обеспечил более высокую чувствительность и помехоустойчивость устройства. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Детектор SAUK – это устройство для оценки стабильности электромагнитного поля UHF RFID-диапазона в той зоне, где требуется обеспечить надежную связь с UHF-RIFD меткой. Оно позволяет анализировать качество приема сигналов и команд UHF-RFID считывателей любого производителя, соответствующих международному стандарту EPC Class1 Gen2. SAUK Detector Pro незаменим при настройке RFID-решений, особенно при множественных отраженных сигналах и в сложной помеховой обстановке.

Стандартная комплектация имеет дальность действия до 13-14 метров при работе с RFID-системой, настроенной на 1 ватт эффективной излучаемой мощности. Устройство снабжено элементами индикации, которые с разной степенью интенсивности и в разных режимах сигнализируют о качестве электромагнитного поля и о стабильности приема RFID-команд.

«Главная проблема UHF RFID-решений любых производителей – слепые зоны, которые невозможно увидеть без специального оборудования. SAUK Detector Pro легко решает эту проблему даже для уже установленных RFID-систем. Новая версия нашего детектора позволяет мгновенно оценить качество и уверенность приема RFID-сигналов. Устройство легко выявляет точки, где метка не будет сканироваться UHF RFID-считывателем, и позволяет настроить RFID-решения для обеспечения полной работоспособности согласно требованиям заказчиков», – сказал руководитель компании SAUK, кандидат технических наук Андрей Красовский.