Российский BLE-шлюз SAUK обеспечит мониторинг транспорта и грузов без GPS

Компания SAUK, российский производитель оборудования для промышленной автоматизации, разработала новый BLE-шлюз SAUK с Ethernet. Устройство предназначено для сбора данных с BLE-маяков и трансляции в системы мониторинга, корпоративные сети и АСУ ТП. При отсутствии сигналов спутниковой навигации обеспечивается идентификация по BLE-маякам SAUK «Титан ID» и контроль транспорта, грузов, контейнеров и вагонов. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Новый BLE-шлюз SAUK решает ключевую задачу промышленного интернета вещей (IIoT) — сбор данных с датчиков и беспроводных меток и надежную передачу в единую систему управления предприятием. Устройство выступает в роли универсального концентратора, собирающего информацию с BLE-маяков SAUK Титан ID в радиусе до 100 метров и передающего её по проводным сетям Ethernet или через Wi-Fi.

Ключевой особенностью устройства является встроенная поддержка промышленных протоколов Modbus и MQTT, а также стандартизированного API (прикладного программного интерфейса). Это позволяет легко интегрировать шлюз в АСУ ТП предприятий с подключением к программируемым логическим контроллерам (ПЛК), панелям оператора и других системам. Встроенный web-интерфейс обеспечивает удобную настройку, мониторинг обнаруженных маяков и управление устройством. Кроме того, шлюз оснащен светодиодной индикацией и системным зуммером для оперативного оповещения.

«Разработка и старт производства новых BLE-шлюзов SAUK с Ethernet продолжают развитие наших линеек оборудования для мониторинга объектов и промышленного интернета вещей. Наши заказчики уже сегодня используют новые шлюзы совместно с BLE-маяками SAUK Титан ID для систем позиционирования объектов, не требующих GPS. Новый шлюз рассчитан на эксплуатацию в самых сложных условиях и защищен от влаги по IP67, что обеспечивает надежную работу в добывающей и нефтегазовой промышленности, в логистике и на транспорте», — сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский.

