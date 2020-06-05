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Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Глава компании Broadcom, которая производит чипы для Apple, невольно подтвердил растиражированную СМИ в апреле 2020 г. информацию о возможной задержке выхода на рынок iPhone 12. Если обычно новые смартфоны Apple попадают на прилавки в сентябре, то этой осенью в лучшем случае только начнется их производство.

Релиз iPhone 12 может быть сорван

Новые iPhone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple.

Хок Тан (Hock Tan), главный исполнительный директор (CEO) Broadcom, в ходе телефонной беседы с аналитиками обмолвился о «задержке основного продукта» у «крупного североамериканского производителя мобильный телефонов». По мнению журналистов Bloomberg, речь идет об iPhone и Apple, соответственно.

Задержка выпуска новых iPhone обусловлена пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая вынудила специалистов Apple перейти на удаленный режим работы, отмечает Bloomberg. В апреле 2020 г. издание со ссылкой на собственные источники сообщало о вероятном переносе даты релиза iPhone 12. Представители Apple тогда комментировать эту информацию отказались.

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Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone

В середине мая 2020 г. CNews писал, что остановка производственных линий в Китае и глобальный спад спроса на смартфоны в связи с пандемией COVID-19 стали причиной десятикратного сокращения чистой прибыли за I квартал 2020 г. у ведущего производственного партнера Apple, тайваньской Foxconn.

Новые смартфоны Apple начнет производить не раньше осени

По словам руководителя Broadcom, в 2020 г. не следует ожидать резкого роста выручки от поставок компонентов беспроводной связи, который компания, как правило, наблюдает в III финансовом квартале (у Broadcom он заканчивается в середине августа). Пик выручки по этому направлению переносится на IV квартал. Из этого заявления журналисты Bloomberg делают вывод о том, что в 2020 г. массовое производство iPhone 12 начнется не раньше сентября, а их выход на рынок состоится и того позже.

Broadcom – американская компания, которая, в частности, производит Wi-Fi- и Bluetooth- и 5G-модули беспроводной связи для устройств Apple. В 2019 г. выручка от работы с Apple принесла компании около 20% от совокупной выручки.

Заказ на комплектующие для iPhone Broadcom получает, как правило, за несколько месяцев до начала серийного производства смартфонов. iPhone обычно поступают в продажу в сентябре, однако в 2017 г. выход iPhone X был задержан на несколько недель.

Какими будут новые iPhone

В апреле 2020 г. CNews сообщил, что Apple расширит линейку смартфонов iPhone 12 до четырех устройств, добавив в нее смартфон с экраном на 5,4 дюйма, который станет самым маленьким в серии. Место 6,5-дюймового iPhone 11 Pro Max займет более крупный смартфон с экраном на 6,7 дюйма и встроенным лидаром, доставшимся ему от iPad Pro 2020.

Все четыре смартфона будут основаны на 5-нанометровом процессоре A14 и получат доступ к сотовым сетям пятого поколения (5G) – для этого летом 2019 г. Apple выкупила у Intel часть ее модемного бизнеса

Согласно доступной информации, Apple не станет кардинально менять облик iPhone 12 и продолжит эксплуатировать известную всем концепцию дизайна, введенную с релизом iPhone X в 2017 г. В первую очередь это коснется оформления лицевой панели – несмотря на существование в современных Android-флагманах выдвижных и встроенных прямо в дисплей фронтальных камер, Apple в четвертый раз подряд отдаст предпочтение вырезу, известному как «монобровь». Впрочем, существует вероятность уменьшения его габаритов в сравнении с предыдущими тремя поколениями.

Цены смартфонов линейки iPhone 12, если верить отраслевому инсайдеру Чон Хун Ли (Chung-Hoon Lee), практически не изменятся в сравнении с серией iPhone 11. Старшие модели будут стоить столько же, потомок младшего iPhone 11 заметно подорожает, но Apple компенсирует это дополнительной четвертой моделью, доступной по существенно более низкой цене.

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