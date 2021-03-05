«Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom

R&D-команда «Рикор» объявила о расширении своего продуктового портфеля и начале производства серверов хранения данных (СХД). Компания начинает серийное производство серверных платформ для высокой плотности хранения данных на базе архитектуры Intel x86. Платформы основаны на линейке активных бэкплейнов собственной разработки на специализированных 36-портовых чипах компании Broadcom – SAS35x36R со скоростью передачи данных SAS 12Gbs.

Таким образом, компания подготовила аппаратную платформу для партнеров, которые смогут использовать ее в интеграционных проектах с отечественным софтом. Например, с программным обеспечением «Аэродиск», решениями НПО «Баум», программными продуктами для построения СХД «Рейдикс». Все оборудование «Рикор» имеет заключение Минпромторга, подтверждающее российское происхождение.

«Как российский ODM-производитель мы всегда ориентируемся на потребности наших партнеров, – сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор». – На сегодняшний день компания накопила большой опыт оперативной разработки. Теперь мы расширяем свой продуктовый портфель аппаратными платформами серверов для высокой плотности хранения данных. Платформы доступны партнерам для заказа по программе ODM-производства».

Платформы для хранения данных производятся на базе серверной материнской платы Rikor на процессорах Intel Xeon Scalable второго и третьего поколений и серверных корпусов Rikor форм-факторов 2U, 3U и 4U.

Дисковая подсистема платформ форм-фактора 2U поддерживает до 26 штук носителей форм-фактора 3,5/2,5 дюйма с горячей заменой; до 20 3,5-дюймовых дисков в форм-факторе 3U, а платформа 4U вмещает до 36 дисков 3,5 дюйма с горячей заменой.

Все платформы имеют опциональную поддержку от двух до четырех накопителей с интерфейсом NVMe.

При этом все платформы оснащаются мощными отказоустойчивыми блоками питания от 800 до 1200 Вт Platinum с функцией горячей замены и имеют возможность установки защитной панели на передней и задней сторонах сервера.

Платформы могут быть использованы в интеграционных проектах с отечественным ПО. Партнеры компании смогут заказать оборудование для тестирования в апреле 2021 г.