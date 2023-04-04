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D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2

Компания D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы EasySmart DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2. Новинки обеспечивают повышенную мощность PoE до 90 Вт на порт для подключения оборудования с высоким уровнем энергопотребления и расширяют серию DGS-1100V2. Коммутаторы предназначены для сетей предприятий малого и среднего бизнеса, государственных организаций, медицинских и учебных учреждений в качестве надежного и экономичного решения для подключения рабочих мест, камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Основные особенности коммутаторов DGS-1100V2

Реализация Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу голосовых и видеоприложений вне зависимости от уровня загруженности сети. Поддержка функций обеспечения безопасности, включая VLAN на основе портов/тегов 802.1Q, D-Link Safeguard Engine, Traffic Segmentation, создание «белых» списков MAC-адресов (Static MAC) и защиту от сетевого шторма. Поддержка механизмов качества обслуживания (QoS) для организации приоритетной передачи мультимедийного трафика. IGMP Snooping для управления многоадресной рассылкой на канальном уровне. Повышение отказоустойчивости сети за счет резервирования соединений 802.1D STP / 802.1w RSTP и обнаружения петель Loopback Detection. Администрирование через Web-интерфейс и по SNMP. Функционал PD Alive, отслеживающий доступность PoE-устройств с возможностью их перезапуска в случае сбоя питания.

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DGS-1100V2

Помимо представленных моделей в линейку DGS-1100V2 входят: DGS-1100-05V2 с 5 портами 1000Base-T; DGS-1100-05PDV2 c пятью портами 1000Base-T (два порта с поддержкой PoE и один PD-порт для получения питания от другого PoE-коммутатора), PoE-бюджет до 18 Вт; DGS-1100-08V2 с восемью портами 1000Base-T; DGS-1100-08PLV2 с восемью портами 1000Base-T (четыре порта с поддержкой PoE), PoE-бюджет 80 Вт; DGS-1100-16V2 с 16 портами 1000Base-T; DGS-1100-24V2 с 24 портами 1000Base-T; DGS-1100-24PV2 с 24 портами 1000Base-T (12 портов с поддержкой PoE), PoE-бюджет 100 Вт.

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Аппаратные характеристики коммутаторов DGS-1100V2

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет: DGS-1100-10MPV2 – $282, DGS-1100-10MPPV2 – $325, DGS-1100-18PV2 – $350, DGS-1100-26MPV2 – $490, DGS-1100-26MPPV2 – $609.

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Компания D-Link является производителем сетевого оборудования, предлагающим набор решений для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/ 25GE/ 40GE/ 100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании. Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.

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