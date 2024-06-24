«Аквариус» произвел первую партию коммутаторов

Группа компаний «Аквариус» произвела первую партию коммутаторов на заводе в Твери. Партия включает в себя серию коммутаторов доступа корпоративного класса AQ-N3000: Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-24P4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-48T4Y2Q и Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q. Опытно-конструкторская работа над устройствами велась с начала 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

AQ-N3000 – это платформа доступа корпоративного класса. Она создана для трансформации типовой сетевой инфраструктуры в гибридную производственную среду, где рабочее место не фиксировано в пространстве, доступ к информационным ресурсам осуществляется с любого устройства.

Компания планирует в ближайшее время внести устройства в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторг (ТОРП).

Также в рамках старта производства был запущен портал технической документации, где пользователи смогут получить всю необходимую информацию об устройствах и ОС коммутаторов Aquarius Network Operating System (AqNOS). Портал включает в себя: свободный доступ к актуальным версиям технической документации AqNOS, руководство пользователя, справочники команд, дизайн-гайды, SNMP MIB и Zabbix профили. Кроме того, через портал можно будет получить доступ к онлайн-демонстрации оборудования и службе технической поддержки.

«Запуск первой партии коммутаторов – важный шаг не только для компании, но и ИТ-рынка в целом, поскольку это позволит удовлетворить высокий спрос заказчиков на доверенное телекоммуникационное оборудование для построения ведомственных и корпоративных сетей связи. Наша ключевая задача как производителя сегодня – наладить производство, максимально возможно локализовав технологические операции в России. В этой парадигме мы первые, кто создал в России сетевую операционную систему с поддержкой высокопроизводительного процессора аппаратной логики (ASIC) из дружественной страны», – сказал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

Бизнес-направление по разработке и производству телекоммуникационного оборудования было представлено осенью 2023 г. На сегодняшний день сетевой портфель компании включает четыре серии коммутаторов: уровня центра обработки данных (ЦОД), агрегации сети, корпоративных сетей и базового доступа – всего 12 моделей.