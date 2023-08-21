Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft

Российские компании, перед которыми стоит задача импортозамещения, теперь могут воспользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для миграции с иностранных решений. Разработчики гарантируют совместимость оборудования и ПО, а также готовы предоставить техподдержку всех компонентов через единое сервисное окно. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Российский разработчик Orion soft и производитель компьютерной техники «Аквариус» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого разработали готовое аппаратное решение с отечественной виртуализацией. В состав ПО серверов Aquarius флагманской серии CF включена платформа защищенной серверной виртуализации zVirt, которая закрывает до 95% функциональности VMware vSphere и vCenter. Комплексное решение в наибольшей степени подойдет заказчикам, которые в настоящее время работают на платформе VMWare, активно занимаются реализацией политики импортозамещения, при этом у них есть потребность выполнять требовании к КИИ. Внедрение такого продукта дает возможность закрыть полноценный технологический стек: компании получают одновременно серверы, виртуализацию, СХД. Поскольку все компоненты включены в Реестры Минцифры и Минпромторга, это решение позволит выполнить требования регуляторов по импортозамещению, а также обеспечить безопасность персональных данных и государственных информационных систем.

«Один из главных вопросов, который возникает при реализации политики импортозамещения в компаниях, — это совместимость отечественных решений от различных вендоров, - сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин. – Часто решения, которые сами по себе являются прекрасной заменой популярным ранее иностранным продуктам, при внедрении в ИТ-инфраструктуру конкретной организации начинают конфликтовать с другим ПО. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы совместно с компанией «Аквариус» разработали комплексное аппаратное решение с предустановленной платформой виртуализации. Такой подход полностью соответствует нашей стратегической цели – создать экосистему инфраструктурных продуктов, которая закрывает все ключевые потребности клиентов в этом направлении».

В составе комплексного решения - серверы Aquarius T50 D110CF, система хранения данных Aquarius Array FS440 . В настоящее время заказчикам доступны три конфигурации zVirt: Small, Medium, Large. Различия заключаются в количестве серверов – три, пять и девять соответственно. Большим плюсом для компаний, которые воспользуются комплексным решением, станет также наличие единой техподдержки.

«Продукция «Аквариус» на протяжении долгого времени успешно используется в крупнейших российских государственных и частных компаниях, - отметила Ольга Шернек, Директор дирекции по продукции ГК «Аквариус». – Партнерство с лидером в сегменте виртуализации, компанией Orion soft, даст возможность предоставить заказчикам надежное и востребованное комплексное решение, что сделает их переход на отечественное оборудование и ПО более комфортным. При этом совместимость продуктов подтверждена и гарантирована проведенными совместными тестированиями оборудования».

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«Orion soft» - российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения. В экосистему продуктов в настоящее время входит безопасная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink для управления виртуализацией zVirt, VMware, OpenStack, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB. Все продукты экосистемы Orion soft интегрируются между собой.

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. «Аквариус» обладает компетенциями в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР. В 135 городах страны работают более 200 авторизованных сервисных центров «Аквариус».