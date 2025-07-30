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ТОСК АО Тамбовская областная сбытовая компания


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт» 6

Публикаций - 1, упоминаний - 6

ТОСК АО и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 197 1
Ред Софт - Red Soft 858 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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