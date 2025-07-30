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ТОСК АО Тамбовская областная сбытовая компания
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт» 6
ТОСК АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит Интеграция 197 1
|Ред Софт - Red Soft 858 1
|1С 8616 1
|Илвес Интеграция 1 1
|Ред Софт - Ред Виртуализация 67 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 968 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1695 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1129 1
|Рустамов Рустам 472 1
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