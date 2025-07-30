Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт»

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» (АО «ТОСК»), поставщик электроэнергии и расчетно-кассовый центр (РКЦ) региона, запустило проект импортозамещения программного обеспечения в своем центре обработки данных. В качестве основы ИТ-инфраструктуры выбраны флагманские решения российского разработчика – «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Проект стал ответом на необходимость обеспечения безопасности персональных данных сертифицированными средствами и выполнение указа Президента России №166, особенно актуального для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относится ТОСК. Ранее компания использовала зарубежные ИТ-решения, но сделала осознанный выбор в пользу суверенитета данных, технологической независимости и приняла участие в инновационном развитии страны.

В начале 2024 г., при поддержке ИТ-интегратора «Илвес Интеграция», специалисты AO «ТОСК» провели сравнительный анализ отечественных решений. Ключевыми критериями выбора стали совместимость, надежность и удобство использования. По их соотношению были выбраны: система виртуализации «Ред Виртуализация», операционная система «Ред ОС».

Этап пилотного внедрения решений «Ред Софт» состоял из двух частей.

Пилотный проект: развернута среда виртуализации на двух хостах с системой хранения данных. Часть виртуальных серверов переведена на «Ред ОС». Успешное тестирование, включая оценку производительности интегральным тестом Гилева (ТРС-1С), подтвердило готовность к запуску.

Предпромышленная эксплуатация: в течение 2024 г. проведено углубленное тестирование «Ред ОС» в виртуализированной среде и в связке с системой «1С:Бухгалтерия». Пилот показал, в частности, что «Ред ОС» обеспечивает стабильную работу оборудования кассиров (кассы, сканеры штрих-кодов) с «1С» без сложных донастроек.

Поставщик лицензий и оборудования «Илвес Интеграция» в начале 2024 г. сравнил продукты отечественных производителей, представленных на рынке, и выполнил ряд подрядных работ по пилотированию. Техническая поддержка разработчика выбранных решений — компания «Ред Софт» — также участвовала в проекте пилотного внедрения.

Результаты 2024 г.: развернуто 14 виртуальных серверов на платформе «Ред Виртуализация»; пять серверов работают под управлением «Ред ОС»; ведется активное тестирование перевода баз «1С» с MS SQL на Postgres Pro SQL под управлением «Ред ОС»; обеспечена работа физических и виртуальных серверов компании.

На 2025-2026 г. запланированы миграция баз данных на российские СУБД под управлением «Ред ОС» и перевод рабочих мест персонала на операционную систему «Ред ОС».

Алексей Вязовов, начальник службы ИТ-инфраструктуры ТОСК: «Реализация проекта на базе решений «Ред Софт» стала для нашей команды, впервые участвующей в проекте импортозамещения программного обеспечения такого масштаба, уникальным опытом, позволившим значительно повысить профессиональный уровень. Благодарим «Ред Софт» за оперативную поддержку и коллег из «Илвес Интеграция» за работы по внедрению».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Тамбовская область более 10 лет использует решения «Ред Софт». Внедрение флагманских продуктов, «Ред ОС» и «Ред Виртуализация», в инфраструктуру АО «ТОСК» стало одним из самых важных за время нашего сотрудничества. Проект позволил обеспечить технологическую независимость критической информационной инфраструктуры региона, от которой зависит благополучие тысяч жителей. Благодарим руководство Тамбовской областной сбытовой компании за оказанное доверие и партнеров «Илвес Интеграция» за последовательную реализацию столь непростого и важного проекта».