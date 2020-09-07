TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard

ИТ-компания TAD Development завершила проект по разработке мобильного приложения NV Home для компании Navigard, работающей на рынке систем безопасности. Благодаря использованию современных технологий мобильной и IoT-разработки новое решение обеспечивает для пользователей безопасный дистанционный доступ к системе умного дома.

«Навигард» – один из крупных игроков на рынке систем безопасности. Под маркой Navigard компания выпускает GSM-передатчики для использования в комплексах охранно-пожарного мониторинга, контрольные панели самого разного назначения и многое другое.

В качестве технологического партнера по проекту была выбрана ИТ-компания TAD Development, обладающая экспертизой в области решений для умного дома. Изучив потребности «Навигарда», а также тренды и перспективы развития рынка IoT на ближайшие 5 лет, аналитики ИТ-компании предложили в качестве технологической платформы принципиально новый фреймворк разработки гибридных приложений Ionic. Данная технология позволяет использовать один и тот же код для Android, iOS и в веб-клиентах, а применение асинхронного взаимодействия дает пользователям возможность видеть актуальное состояние объектов в мобильном приложении в любой момент времени и без дополнительного обновления данных.

Мобильное приложение NV Home обеспечивает управление исполнительными устройствами из любой точки мира: воротами, замками, освещением, отоплением, электроприборами и многим другим. Пользователи могут в любой момент проверить состояние всех объектов, дистанционно поставить или снять с охраны как весь объект, так и отдельные разделы. При задымлении, протечке воды, утечке газа, а также при критически низкой или высокой температуре в квартире или доме, его владельцы моментально узнают об этом посредством push-уведомления.

Новый продукт позволяет гибко управлять работой устройств в умном доме. Так, к примеру, пользователи могут включить устройства лишь на определенное время, по истечении которого оно автоматически выключится.

Разработка ИТ-решения происходила с использованием методологии Scrum. После каждой итерации «Навигарду» демонстрировались промежуточные результаты, благодаря которым компания могла своевременно вносить корректировки.

«Мы начали разработку приложения с небольшим отставанием от рынка, однако именно это позволило нам качественнее проработать возможности решения и сделать задел на будущее. Приложение получилось многофункциональным и простым в использовании. В нем есть журнал событий, действий и тревог: что происходит дома, кто и когда включал устройства, поставил на охрану и многое другое. Более того, управление умным домом доступно сразу для нескольких пользователей с возможностью просматривать действия друг друга: кто из членов семьи поменял статус раздела, включил или отключил сигнализацию и прочее», – отметил Александр Дорофеев, директор компании «Навигард».

«IoT-технологии вместе с концепцией умного дома обладают колоссальным потенциалом для того, чтобы люди экономили время, эффективно потребляли ресурсы, обеспечивали безопасность и повышали уровень комфорта жизни. Число подключенных объектов с каждым годом растет, а значит, перед бизнесом все острее встает необходимость создавать программное обеспечение, способное связать объекты в рамках одного интерфейса для удобного и мобильного управления. Меняя привычный взгляд компаний на IoT, мы подтверждаем статус проводника и одного из пионеров цифровых возможностей в этой области», – сказал Тарас Федоров, генеральный директор TAD Development.