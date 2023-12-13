ПК на Windows тормозят и зависают из-за известного антивируса. Россиян это не коснулось – разработчик сбежал из России

Антивирус Avira после обновления начал вызывать падение производительности и даже зависания компьютеров на Windows, но разработчики не торопятся решать проблему. Выходов из ситуации три – терпеть и ждать выхода устраняющего сбой патча, установить более старую версию или перейти на другое антивирусное ПО. Россияне с проблемой, в большинстве своем, не столкнутся – Avira прекратила свою деятельность в России почти два года назад.

Вернуться на 28 лет назад

Пользователи современных версий ОС Windows стали жаловаться на падение производительности их компьютеров и даже на зависания операционных систем. Это «фишка» ОС Windows 95, вышедшей 28 лет назад, но никак не новейших Windows 10 и Windows 11.

Проблемы с зависаниями стали проявляться после установки очередного обновления для антивируса Avira, разработанного одноименной немецкой компанией. Как пишет портал Neowin, компьютер может зависнуть сразу после запуска антивируса, а с учетом того, что у многих он может быть прописан автозагрузке, ОС становится неработоспособной почти сразу после своей загрузки.

Поначалу о причинах сбоев ничего не было известно. Корень зла удалось выявить нескольким пользователям, которые успели до зависания системы запустить «Диспетчер задач». Открывшаяся им там картина была весьма впечатляющей – исполняемый файл Avira загружал оперативную память и центральный процессор на 100%, не оставляя другим утилитам ни мегабайта, ни мегагерца.

Фото: Microsoft Антивирус, ломающий операционную систему - это что-то новенькое

Avira – это заметный игрок на мировом рынке антивирусных систем. Согласно предоставленной порталом Help Net Security статистике. Она занимает около 7,4% рынка, пропуская вперед AVG, Microsoft и Avast.

Проблему никто не решает

На момент выпуска материала разработчики антивируса Avira не комментировали происходящее. Сроки выпуска устраняющего проблему обновления не назывались, и потому многие пользователи взяли все в свои руки.

Если программа, предназначенная для защиты ПК от вирусов, червей и троянов, сама начинает мешать работе компьютера, то от нее следует избавиться, посчитали некоторые пользователи Avira. И действительно, удаление антивируса моментально избавляет ПК от «тормозов» и зависаний, возвращая ему стабильность в работе.

Следует отметить, что на проблемы в работе Avira жалуются пока только пользователи Windows. Этот антивирус также существует в версии для macOS, но от владельцев компьютеров и ноутбуков Apple жалобы на его работу на момент выхода материала не поступали.

Впрочем, от подобного не застрахованы и пользователи, предпочитающие другие антивирусные продукты, даже нативные. Например, в некоторых случаях ПК под управлением ОС Windows 11 с новейшим обновлением 23Н2 тоже теряли вплоть до 8% своей производительности по сравнению с 22Н2 из-за проблем с антивирусом Defender.

Российский сайт доступен только с подменного IP

Выйти из этой ситуации путем удаления Defender базовыми средствами Windows не получится – Microsoft очень постаралась, чтобы процесс «выкорчевывания» Defender из Windows 10 и Windows 11 был максимально сложным и тернистым. Тем не менее, это все-таки возможно при помощи стороннего программного обеспечения.

Россияне в относительной безопасности

Российские владельцы ПК и ноутбуков с Windows, вероятнее всего, в большинстве своем не столкнутся с зависаниями системы из-за антивируса Avira. Его разработчик, одноименная компания, основанная в 1986 г. в Германии, ушла с российского рынка в марте 2022 г.

Работа антивирусных решений Avira в России была прекращена 11 марта 2022 г. Российский сайт компании, как убедилась редакция CNews, по-прежнему существует и функционирует, но открыть его, имея в распоряжении российский IP-адрес, невозможно – нужно подменить его, и только потом нужная страница откроется и даже позволит скачать установочный файл.

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Также редакция CNews обнаружила в соцсети «Вконтакте» группу, позиционирующую себя как официальное представительство Avira в России. К моменту выхода материала группа насчитывала немногим более 160 подписчиков, однако в «шапке» группы располагалась ссылка, ведущая явно не официальный сайт Avira. При попытке перейти по ней «Вконтакте» выдает предупреждение, что сайт может оказаться фишинговым.

Паблик Avira, претендующий на статус официального

Примечательно, что Avira покинула Россию одновременно с двумя другими компаниями, разрабатывающими антивирусы – 11 марта 2022 г. из страны ушли Norton LifeLock и Avast. В данном случае у этого «совпадения» есть вполне логичные причины – и Avira, и Avast с недавних пор подконтрольны американской Norton LifeLock. Avira была куплена в декабре 2020 г. за $360 млн, а Avast, как сообщал CNews, перешла в собственность Norton LifeLock в июне 2021 г. Сумму сделки стороны не раскрыли.

В целом, из России ушли очень многие иностранные разработчики антивирусов. Например, весной 2022 г. это сделали компании Eset и Microsoft.