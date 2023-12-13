ПК на Windows тормозят и зависают из-за известного антивируса. Россиян это не коснулось – разработчик сбежал из России
Антивирус Avira после обновления начал вызывать падение производительности и даже зависания компьютеров на Windows, но разработчики не торопятся решать проблему. Выходов из ситуации три – терпеть и ждать выхода устраняющего сбой патча, установить более старую версию или перейти на другое антивирусное ПО. Россияне с проблемой, в большинстве своем, не столкнутся – Avira прекратила свою деятельность в России почти два года назад.
Вернуться на 28 лет назад
Пользователи современных версий ОС Windows стали жаловаться на падение производительности их компьютеров и даже на зависания операционных систем. Это «фишка» ОС Windows 95, вышедшей 28 лет назад, но никак не новейших Windows 10 и Windows 11.
Проблемы с зависаниями стали проявляться после установки очередного обновления для антивируса Avira, разработанного одноименной немецкой компанией. Как пишет портал Neowin, компьютер может зависнуть сразу после запуска антивируса, а с учетом того, что у многих он может быть прописан автозагрузке, ОС становится неработоспособной почти сразу после своей загрузки.
Поначалу о причинах сбоев ничего не было известно. Корень зла удалось выявить нескольким пользователям, которые успели до зависания системы запустить «Диспетчер задач». Открывшаяся им там картина была весьма впечатляющей – исполняемый файл Avira загружал оперативную память и центральный процессор на 100%, не оставляя другим утилитам ни мегабайта, ни мегагерца.
Avira – это заметный игрок на мировом рынке антивирусных систем. Согласно предоставленной порталом Help Net Security статистике. Она занимает около 7,4% рынка, пропуская вперед AVG, Microsoft и Avast.
Проблему никто не решает
На момент выпуска материала разработчики антивируса Avira не комментировали происходящее. Сроки выпуска устраняющего проблему обновления не назывались, и потому многие пользователи взяли все в свои руки.
Если программа, предназначенная для защиты ПК от вирусов, червей и троянов, сама начинает мешать работе компьютера, то от нее следует избавиться, посчитали некоторые пользователи Avira. И действительно, удаление антивируса моментально избавляет ПК от «тормозов» и зависаний, возвращая ему стабильность в работе.
Следует отметить, что на проблемы в работе Avira жалуются пока только пользователи Windows. Этот антивирус также существует в версии для macOS, но от владельцев компьютеров и ноутбуков Apple жалобы на его работу на момент выхода материала не поступали.
Впрочем, от подобного не застрахованы и пользователи, предпочитающие другие антивирусные продукты, даже нативные. Например, в некоторых случаях ПК под управлением ОС Windows 11 с новейшим обновлением 23Н2 тоже теряли вплоть до 8% своей производительности по сравнению с 22Н2 из-за проблем с антивирусом Defender.
Выйти из этой ситуации путем удаления Defender базовыми средствами Windows не получится – Microsoft очень постаралась, чтобы процесс «выкорчевывания» Defender из Windows 10 и Windows 11 был максимально сложным и тернистым. Тем не менее, это все-таки возможно при помощи стороннего программного обеспечения.
Россияне в относительной безопасности
Российские владельцы ПК и ноутбуков с Windows, вероятнее всего, в большинстве своем не столкнутся с зависаниями системы из-за антивируса Avira. Его разработчик, одноименная компания, основанная в 1986 г. в Германии, ушла с российского рынка в марте 2022 г.
Работа антивирусных решений Avira в России была прекращена 11 марта 2022 г. Российский сайт компании, как убедилась редакция CNews, по-прежнему существует и функционирует, но открыть его, имея в распоряжении российский IP-адрес, невозможно – нужно подменить его, и только потом нужная страница откроется и даже позволит скачать установочный файл.
Также редакция CNews обнаружила в соцсети «Вконтакте» группу, позиционирующую себя как официальное представительство Avira в России. К моменту выхода материала группа насчитывала немногим более 160 подписчиков, однако в «шапке» группы располагалась ссылка, ведущая явно не официальный сайт Avira. При попытке перейти по ней «Вконтакте» выдает предупреждение, что сайт может оказаться фишинговым.
Примечательно, что Avira покинула Россию одновременно с двумя другими компаниями, разрабатывающими антивирусы – 11 марта 2022 г. из страны ушли Norton LifeLock и Avast. В данном случае у этого «совпадения» есть вполне логичные причины – и Avira, и Avast с недавних пор подконтрольны американской Norton LifeLock. Avira была куплена в декабре 2020 г. за $360 млн, а Avast, как сообщал CNews, перешла в собственность Norton LifeLock в июне 2021 г. Сумму сделки стороны не раскрыли.
В целом, из России ушли очень многие иностранные разработчики антивирусов. Например, весной 2022 г. это сделали компании Eset и Microsoft.