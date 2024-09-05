«Лаборатория Касперского» продает своих клиентов в США американской компании

Американский разработчик решений по кибербезопасности Pango Grou получит один миллион пользователей «Лаборатории Касперского» в США. Так она в один момент удвоит свою клиентскую базу благодаря распоряжению Президента Байдена о запрете на использование в стране продуктов российской компании.



Миллион клиентов одним махом

Компания Pango, занимающаяся кибербезопасностью, приобретает всех клиентов антивирусной компании «Лаборатория Касперского» в США, пишет издание Аxios. В статье речь идет о продаже, но финансовые условия не разглашаются.

«Благодаря этой сделке Pango приобретает около одного млн новых пользователей», — сказал изданию Нил Фезер (Neill Feather), президент и главный операционный директор Pango.

Таким образом, Pango практически удвоит свою клиентскую базу, так как, по данным Аxios на начало сентября 2024 г., у нее было более миллиона клиентов в более чем 150 странах и годовой доход — более $200 млн.

«Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» расстается с миллионом клиентов в США после введения властями страны запрета на использование ее продуктов

Pango Group — бывшее подразделение Aura, выделившееся только в начале сентября 2024 г. в отдельную компанию, разработчик продуктов для обеспечения кибербезопасности, включая VPN, антивирусное ПО и инструменты защиты от кражи личных данных.

Как будет происходить переход

Клиенты «Лаборатории Касперского» перейдут на антивирусный бренд Pango Group — Ultra AV. Им уже сообщили о переходе.

По словам Фезера, от них не требуется никаких действий. «Те вещи, о которых им необходимо знать, мы изложим им в серии электронных писем, а затем наша команда поддержки клиентов будет усилена и готова оказать помощь», — уточнил он.

Без этой сделки американские клиенты «Лаборатории Касперского» перестали бы получать обновления ПО для антивируса уже в сентябре 2024 г. Им по-прежнему было разрешено использовать продуктами, но обновления прекратятся после 29 сентября.

Запрет на «Касперского» в Штатах

«Как только переход состоится, бывшие клиенты "Лаборатории Касперского" в США будут полностью избавлены от интеллектуальной собственности российской компании», — порадовало своих читателей издание Аxios.

Американское Министерство торговли по распоряжению Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) ввело полный запрет на любое использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в стране. Об этом CNews писал в июне 2024 г. Власти США объяснили это не новыми санкциями а тем, что ПО российской компании может напрямую угрожать национальной безопасности США.

Всем без исключения американцам запрещены абсолютно все транзакции с «Лабораторией Касперского», то есть купить лицензию на ее антивирус легально они больше могут. С 29 сентября 2024 г. будет введен полный запрет на пользование услугами компании и скачивание обновлений станет незаконным.

Уход после 20 лет работы

«Лаборатория Касперского» строила свой бизнес в США почти 20 лет. Теперь она решила прекратить там свою активную деятельность и приступила к ее сворачиванию. Под увольнение попали около 50 сотрудников.

Уход «Лаборатории» из США коснется не только ее и ее пользователей, будь то бизнес, чиновники или простые американцы, но и другие разработчики ПО для информационной безопасности, которые легально использовали наработки «Лаборатории».

Выдавливать «Лабораторию Касперского» из страны американские власти начали еще при президенте Дональде Трампе (Donald Trump). Тогда было опубликовано решение Министерства внутренней безопасности США о запрете использования программного обеспечения «Лаборатории» во всех без исключения американских федеральных органах власти. Озвученная причина — опасение Министерства за национальную безопасность США. На тот момент «Лабораторию Касперского» американцы заподозрили в связях с российскими спецслужбами.