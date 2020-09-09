Решение «Лаборатории Касперского» обеспечит информационную безопасность нотариальных контор

Федеральная нотариальная палата утвердила решение «Лаборатории Касперского» как соответствующее отраслевым стандартам по обеспечению информационной безопасности рабочих устройств нотариусов в России. К использованию рекомендуется «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный».

На электронных носителях и в локальных сетях нотариальных контор хранятся большие объёмы конфиденциальной информации, необходимой для совершения нотариальных действий. Эта информация, в которую, в частности, входят персональные данные заявителей — физических и юридических лиц, ответы на запросы из государственных реестров и так далее, — строго охраняется нотариальной тайной. В силу закона её необходимо защищать от разных видов угроз, в том числе от утечек данных и программ-шифровальщиков, которые превращают документы в набор нечитаемых символов и позволяют злоумышленникам вымогать у владельца данных деньги за предоставление ключей расшифровки.

Для нотариусов действуют высокие стандарты информационной безопасности, ведь они несут полную ответственность за защиту нотариальной тайны и сохранность информации и конфиденциальных сведений, поэтому к используемым в нотариальных конторах программным продуктам предъявляются повышенные требования. Компетенция нотариата в цифровых форматах гражданского оборота расширяется: в ближайшем будущем станут доступны дистанционные и удалённые нотариальные действия. Также в целом растут объёмы обрабатываемой информации, поэтому вопросы выбора поставщика защитных решений приобретают особое значение.

Федеральная нотариальная палата рекомендует к использованию продукт «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный» — комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно гарантирует сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства от вредоносного ПО, спама, фишинга и так далее.

Программные продукты «Лаборатории Касперского» имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ, соответственно, могут быть установлены в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности. Данные решения полностью соответствуют требованиям закона о защите персональных данных, предъявляемым к антивирусным продуктам, и могут применяться для защиты систем персональных данных до первого класса включительно и для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

«Законодательство и внутренние стандарты Федеральной нотариальной палаты предъявляют серьёзные требования к информационной безопасности инфраструктуры всех нотариальных контор в России, которых насчитывается почти восемь тысяч, а также 84 нотариальных палат субъектов РФ. Внутреннее тестирование данного решения специалистами по информационной безопасности Федеральной нотариальной палаты также показало, что оно полностью отвечает поставленным задачам», — отметил Михаил Муковозов, советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям.

«Нотариусы используют в своей работе огромные объёмы конфиденциальных данных, которые требуют максимально высокого уровня защиты. Наше решение позволит сохранить целостность этой информации и уберечь её от действий злоумышленников, приводящих к искажениям или утрате данных, — сказала Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России. — Мы рады, что Федеральная нотариальная палата рекомендует именно наш продукт, чтобы вывести цифровую безопасность работы нотариусов на принципиально новый уровень».