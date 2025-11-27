«Навык будущего» и «неизбежность»: что родители думают об использовании детьми нейросетей

Согласно исследованию* «Лаборатории Касперского», в 64% семей, где есть школьники, взрослые уверены: их дети пользуются нейросетями. Большинство родителей (67%) относятся к этому позитивно и считают работу с ИИ навыком будущего. Еще треть опрошенных взрослых придерживаются нейтрального мнения, полагая, что использование искусственного интеллекта — неизбежно. Родители рассказали, что чаще всего их дети заходят в чат-боты для развлечения (74%), поиска информации (73%), учебы (62%) и общения (46%). Эксперты компании отмечают: юные пользователи быстро осваивают новые технологии, однако важно обучать ребенка использовать их с умом и соблюдать меры цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Взрослые все чаще воспринимают взаимодействие с ИИ не только как форму досуга, но и как часть образовательного процесса, который постепенно становится нормой. «Родителям не стоит слишком бояться того, что дети используют ИИ — в будущем это станет таким же базовым навыком, как умение искать информацию в браузере или работать с офисными программами. Но ко всему нужно подходить с умом — дети должны понимать, что нейросетям нельзя полностью доверять, поскольку они могут выдумывать факты, что с ними опасно советоваться по медицинским и другим важным вопросам. Кроме того, умение размышлять и решать сложные задачи — необходимый навык в жизни, а чат-боты — всего лишь помощник, который не всегда сможет выручить», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Новое учебное поведение и осознанное использование ИИ

На практике родители и эксперты все чаще говорят не просто о факте использования нейросетей, а о формировании у детей нового учебного поведения, при котором ИИ становится инструментом для глубокого понимания материала и развития самостоятельности. По словам Сергея Акопяна, руководителя управления развития продукта образовательной платформы «Учи.ру», современные школьники уже не ждут готовых объяснений и сами идут в цифровые инструменты за пониманием материала: «По нашим данным, почти каждый четвертый ученик начальной школы пробовал нейросети — чаще из интереса и для разбора сложных тем».

«Чтобы этот интерес превращался в осознанное обучение, этой осенью совместно с Министерством образования Московской области мы запустили голосового помощника Соню, который помогает детям разбираться в материале. Тестовый запуск показал, что школьники активно обращаются к Соне за пояснениями: 49% вопросов касаются математики, 12% — русского языка, 8% — английского. Важно, что родители могут видеть, какие вопросы задает ребенок и как растет уровень его цифровой самостоятельности», — сказал Сергей Акопян.

«Использование нейросетей детьми все чаще воспринимается родителями не как угроза, а как неизбежная часть современной образовательной среды и важный навык будущего. При ответственном подходе со стороны взрослых и развитии цифровой грамотности школьников ИИ становится не заменой мышления, а инструментом для его развития», — сказал Андрей Сиденко из «Лаборатории Касперского».

* Исследование «ИИ в жизни и на работе» проводил внутренний исследовательский центр «Лаборатории Касперского» летом 2025 г. в крупных городах России.