«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорастущих рынках.

Новым генеральным директором «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии стал Саймон Тунг (Simon Tung). В этой роли он сосредоточится на ускорении роста, развитии партнёрских отношений, а также продвижении инновационных решений компании.

Офис во Вьетнаме — уже третье бизнес-представительство «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии после Сингапура и Малайзии. С его открытием компания планирует усилить позиции не только в этой стране (продукты и решения вендора представлены в ней с 2008 г.), но и во всём регионе: структурное подразделение будет функционировать как координирующий центр. Это поможет быстрее выявлять потребности местных организаций в области кибербезопасности и предоставлять им необходимую защиту.

Стратегические обновления направлены как на территориальное расширение бизнеса, так и на укрепление связей с корпоративным сектором, государственными органами и исследовательскими организациями. Кроме того, «Лаборатория Касперского» сможет более тесно взаимодействовать с технологическими партнёрами, чтобы повышать уровень подготовки их специалистов в сфере информационной безопасности.

«Цифровизация в Юго-Восточной Азии продолжает набирать обороты, вместе с тем растёт и количество продвинутых кибератак. Поэтому работа по повышению доверия к технологиям и усилению безопасности должна быть постоянной. „Лаборатория Касперского” обладает уникальной глобальной экспертизой в области анализа киберугроз и комплексным портфолио защитных решений. Используя накопленный опыт, мы будем укреплять позиции компании в регионе — инвестировать ресурсы в развитие партнёрской экосистемы, а также в более тесное взаимодействие с заказчиками, чтобы отвечать на все запросы активно развивающегося рынка», — сказал Саймон Тунг (Simon Tung), генеральный директор «Лаборатории Касперского» в Юго-Восточной Азии.

В настоящее время «Лаборатория Касперского» работает более чем в 200 странах и имеет более 30 представительств по всему миру. В течение 2024 г. решения компании 92 раза вошли в тройку лидеров по результатам 95 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 91 раз заняли первые места.