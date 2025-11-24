Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак

«Лаборатория Касперского» и «Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), провайдер облачных услуг, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании внедрили совместное решение для защиты клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак на базе Kaspersky DDoS Protection в облачную платформу провайдера. Оно обеспечивает многоуровневую фильтрацию трафика и бесперебойную работу сервисов даже при крайне интенсивных кибератаках. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По данным «Лаборатории Касперского», летом 2025 г. число DDoS-атак на российские компании почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В числе основных целей — финансовая отрасль, онлайн-ретейл и госсектор — сферы, где очень критична доступность клиентских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространенных и разрушительных инструментов в арсенале злоумышленников.

Совместное решение «Лаборатории Касперского» и «Т1 Облако» поможет компаниям защититься от действий атакующих: после настройки ресурсов заказчика весь трафик будет перенаправляться в сеть Kaspersky DDoS Protection и проходить глубокую многоуровневую проверку — вплоть до прикладного уровня L7. Это позволит блокировать даже наиболее сложные кибератаки и обеспечит стабильную работу широкому кругу заказчиков — как из корпоративной среды, так и из госсектора.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Мы рады объявить о сотрудничестве с «Т1 Облако» — одним из лидеров российского рынка облачных технологий, который уделяет особое внимание вопросам киберустойчивости своих сервисов. Для нас это партнерство — важный шаг в развитии решений для защиты отечественных организаций от DDoS-атак. Объединив усилия, мы сможем предложить еще большему числу заказчиков надежный продукт, соответствующий вызовам современного киберпространства. Это открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет наши позиции на ИБ-рынке», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

«Устойчивость к кибератакам — один из ключевых приоритетов для «Т1 Облако» и наших клиентов. Сложность атак растет, поэтому критически важно объединять экспертизу и технологии лидеров рынка. Партнерство с „Лабораторией Касперского“ усиливает экосистему облачных сервисов и обеспечивает дополнительный уровень защиты и повышает доверие наших клиентов», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «Т1 Облако».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Обзор: Telecom API 2025

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще