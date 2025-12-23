Секретный помощник: каждый третий россиянин из тех, кто пользуется ИИ на работе, не рассказывает об этом коллегам

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», треть опрошенных россиян (33%), которые пользуются нейросетями для работы, не рассказывают об этом коллегам. Эксперты отмечают: ИИ-сервисы могут быть эффективным вспомогательным инструментом, однако важно уметь грамотно и безопасно ими пользоваться. В противном случае сотрудники рискуют снизить свою продуктивность и поставить под угрозу конфиденциальные данные компании.

Респонденты, которые не рассказывают коллегам про использование нейросетей на работе, чаще всего отмечают, что не хотят делиться своими лайфхаками (58%) — то есть подсказывать другим, как облегчить или повысить эффективность выполнения задач. Каждый третий (34%) переживает, что если в компании узнают о том, что он использует ИИ, то это подорвёт доверие к его профессионализму. Ещё 13% опрошенных опасаются, что их могут наказать или уволить за использование ИИ, а 11% — что другие сотрудники будут их осуждать.

«Если сотрудник пользуется ИИ-сервисами — это не значит, что он недобросовестно выполняет свои обязанности. ИИ — всего лишь инструмент, который при грамотном подходе позволяет быстрее закрывать задачи, тратить меньше времени на рутину, освобождать время для творческих и сложных проектов. Но важно не перекладывать на ИИ-сервисы свои задачи полностью, относиться к ним как к помощнику и мыслить самостоятельно. Также следует знать о киберрисках: например, не стоит отправлять в чат-бот конфиденциальные корпоративные документы — это может привести к утечке данных. В „Лаборатории Касперского” мы не препятствуем взаимодействию с нейросетями, а фокусируемся на том, чтобы коллеги умели правильно их применять. Например, разработали курс по безопасной работе с ИИ, в котором доступно рассказывается, какие есть риски при использовании нейросетей и как их избежать», — сказала Елена Михеева, руководитель отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского».

«Стыд или нежелание говорить об использовании ИИ в работе чаще всего связаны не с самой технологией, а с тем, как именно её применяют. Здесь сходятся сразу несколько факторов. Первый — отсутствие ответственности. Когда ИИ воспринимается как „магический источник ответа“, а не как инструмент, человек перестаёт проверять результат и фактически перекладывает ответственность на технологию. Формула „так выдал ИИ“ заменяет профессиональное мнение. Второй фактор — технологическая незрелость. Во многих случаях использование ИИ сводится к поверхностным запросам без валидации данных и понимания контекста. В результате формируется парадокс: ИИ уже активно используют, но не готовы называть это частью профессионального процесса. На практике же зрелое применение ИИ — это не скрытый помощник, а рабочий инструмент, за результат которого человек несёт ответственность. Именно такая модель постепенно становится нормой в компаниях», — сказал Григорий Финкельштейн, старший партнёр, лидер направления «HR-консалтинг» компании «ЭКОПСИ Консалтинг».