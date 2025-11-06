Разделы

На CNews Forum эксперт Группы Rubytech расскажет о будущем доверенной инфраструктуры

11 ноября 2025 года в Москве пройдет 18-й ежегодный CNews FORUM 2025: «Информационные технологии завтра». Мероприятие соберет представителей бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний и независимых экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий.

В рамках деловой программы в секции «Импортозамещение» выступит Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками Скала^р (Группа Rubytech). Его доклад будет посвящен построению ИТ-инфраструктуры для высоконагруженных систем и перспективам развития рынка доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК).

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Спикер поделится экспертным видением эволюции отрасли, опираясь на практический опыт реализации масштабных проектов и взаимодействия с регуляторами. В докладе будут рассмотрены стратегические подходы к развитию ИТ-инфраструктуры с фокусом на безопасность и импортозамещение, включая формирование долгосрочных планов и расширение портфеля доверенных решений через консолидацию усилий ИТ и ИБ-подразделений.

Напомним, что Группа Rubytech является лидирующим производителем продуктов и разработчиком технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Группа создаёт программно-аппаратные комплексы (ПАК) Скала^р, а также строит и защищает от киберугроз инфраструктуру, обеспечивая бесперебойную работу крупного бизнеса и государственного сектора. Компания активно участвует в профильных рабочих группах и комитетах, предоставляя экспертную оценку для формирования отраслевых требований. Это позволяет компании влиять на формирование стандартов и практик в области доверенных технологий.

