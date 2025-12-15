Оператор отраслевого полигона ИЦК «Финансы» Скала^ подтвердил устойчивую работу банковских систем под высокими нагрузками

Скала^р (Группа Rubytech) провела успешное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) и систем процессинга на отраслевом полигоне индустриального центра компетенций «Финансы», созданным при координации Банка России для практического внедрения отечественных технологий в финансовой сфере.

Полигон — это площадка для функциональной отработки прикладных программных решений: с его помощью проверяются совместимость компонентов ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО, их готовность к промышленному использованию, стабильность работы под нагрузкой и возможность функционирования на важных объектах критической информационной инфраструктуры. В итоге заказчики получают более конкурентоспособные и устойчивые финтех-решения, способные эффективнее обслуживать своих клиентов и масштабироваться по мере роста бизнеса.

«Отраслевые полигоны помогают банкам тестировать специализированное прикладное ПО на российском оборудовании, что в итоге помогает финансовым организациям снижать ИТ-риски, связанные с импортозамещением. Данная практика становится важным этапом формирования более стабильной и безопасной цифровой инфраструктуры банковского сектора на отечественных решениях, — комментирует Татьяна Лемешева, директор по развитию бизнеса Скала^р (Группа Rubytech). — ИТ-ландшафт на базе программно-аппаратных комплексов Скала^р продемонстрировал эффективность в сценариях, где требуются высокая производительность и устойчивость к интенсивным нагрузкам».

Испытания проводились в условиях, максимально приближенных к «боевым»: имитировались реальные транзакционные нагрузки, стандартные интеграции, а также регуляторные требования к отказоустойчивости и безопасности. В рамках тестирования моделировались различные сценарии: от ежедневных рутинных операций до стресс-тестов — для выявления потенциальных уязвимостей и повышения надежности систем. Такой формат способствует снижению рисков при масштабных внедрениях и повышает эффективность финансовых информационных систем.

Техническая архитектура стендов АБС и процессинга основана на продукте Группы Rubytech — Машине автоматизированных банковских систем Скала^р МСП.БС. ПАК представляет собой единую инфраструктуру для хранения данных и запуска банковских приложений и обеспечивает работу высоко критичных для заказчиков сервисов. В комплексе предусмотрен сценарий аварийного восстановления ИТ-систем после сбоев, минимизирующий простои бизнеса.

Также в команду проведения отраслевых испытаний вошли представители поставщиков прикладного ПО — «Центр финансовых технологий», «БПС Процессинг», «Лектон Сигма», и «Компас Плюс Онлайн».

Стоит отметить, что все тестирования проходили в открытом формате — банки могли присоединиться и наблюдать за испытаниями в режиме реального времени. До конца года результаты тестов будут опубликованы на сайте ИЦК «Финансы», а также на странице ИТ-полигона Скала^р.

Команда инженеров и разработчиков Скала^р планируют и далее активно участвовать в рабочих группах ИЦК «Финансы» и оказывать поддержку в развитии направления отраслевых полигонов. Так, в планах Группы Rubytech, в продуктовой портфель которой входят ПАК Скала^р, предоставить для тестирования новые ИТ-решения по таким направлениям, как контейнеризация приложений, виртуализация, СУБД и системы хранения данных.