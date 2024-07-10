Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

Концепция подразумевает создание целостного технологически независимого ИТ-ландшафта на готовых и предустановленных ПАК взамен точечного импортозамещения отдельных информационных систем путем подбора и апробации разрозненных решений. Концепция доказала свою эффективность и является примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р.

Объем российского ИТ-рынка составляет 1% от общемирового. В каждой нише существуют десятки продуктов примерно одинакового уровня зрелости. Вендоры конкурируют за финансовые и человеческие ресурсы, нехватка которых усложняет проработку базовых вопросов: обеспечения совместимости и реализации необходимых пользовательских сценариев. Заказчики, со своей стороны, сталкиваются с проблемой выбора соответствующих решений, последующей интеграции с оборудованием, ПО и смежными системами, а также создания надежно работающей инфраструктуры.

Корпорации и госструктуры направляют колоссальные инвестиции в отбор и апробацию решений для замещения отдельных информационных систем в существующем ландшафте. ИТ-службы открывают проекты по импортозамещению, проходят архитектурные и бюджетные комитеты, формулируют технические требования и ПМИ, проводят отбор претендентов, стендирование и сравнение, оценку дельты несоответствия с потребностями, после чего запускают работу с вендорами по улучшению решений. И это только по одной системе, которых в крупной компании может быть несколько тысяч. Большое число взаимозависимостей внутри ИТ-ландшафта приводит к лавине связанных проектов.

Применение концепции ПАК позволяет организациям любого масштаба, в том числе субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), оперативно реализовывать проекты по созданию доверенного технологически независимого ИТ-ландшафта, отказавшись от точечного замещения отдельных информационных систем.

Скала^р предлагает следующий подход:

Вместо запуска десятков проектов по импортозамещению в парадигме лоскутного одеяла, заложить фундамент новой технологически независимой ИТ-инфраструктуры на основе ПАК Скала^р.

Планировать масштабирование инфраструктуры, используя модульный подход – добавлять модули или Машины по мере функциональной необходимости, а также масштабировать существующие ПАК в зависимости от возрастающих потребностей.

Высвободить время и ресурсы на миграцию прикладных систем в готовый ИТ-ландшафт на базе ПАК Скала^р.

Скала^р обеспечивает реализацию концепции «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0», предоставляя весь необходимый технологический стек. Машины Скала^р реализуют обработку широчайшего спектра нагрузок от систем хранения до распределенных баз данных, аналитики и высокопроизводительных вычислений с применением искусственного интеллекта. ПАК Скала^р гарантируют совместимость компонентов, отказоустойчивость, высочайшую производительность и стабильную работу на предельных нагрузках. Компания несет ответственность за функционал и показатели назначения, а также обеспечивает поддержку и сервис из одного окна, серийность и преемственность.