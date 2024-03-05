МТС: Каспийское море стало вторым по росту турпотока в 2023 году

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса бронирования отелей МТС Travel и обезличенной Big Data проанализировала популярность омывающих Россию морей у путешественников. Выяснилось, что каждая десятая поездка по стране в 2023 г. включала в себя посещение морского побережья. При этом Каспийское море стало вторым по приросту турпотока – его популярность выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каспийское море, которое в России омывает территории Астраханской области, Дагестана и Калмыкии, вошло в число морей, популярность которых в 2023 г. выросла больше всего. Туристический поток на берегах Каспия вырос на 20% по сравнению с 2022 г. При этом на Каспийское море пришлось 8% от всех поездок к морям в 2023 г. Чаще всего на каспийских побережьях отдыхали туристы из Москвы – 23%, Краснодарского края – 9%, Ставрополья – 8%. Как показывает аналитика МТС Travel, россияне ездят отдыхать на моря в среднем на неделю.

Безусловным лидером по турпотоку стало Черное море – туда было совершено более половины (54%) от всех поездок к «большой воде». На втором месте по турпотоку Балтийское море с долей 21%. По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10% от всех поездок по стране в 2023 г.

Топ-5 морей по приросту турпотока в 2023 г, динамика год к году: Баренцево море – 57%; Каспийское море – 20%; Охотское море – 11%; Белое море – 9%; Черное море – 8%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.