Bronevik.com: более половины россиян бронируют отели на агрегаторах

54% россиян предпочитают бронировать туристическое жилье для поездок по России на отельных агрегаторах, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в «МТС Travel»). При этом чем моложе путешественники, тем чаще они используют именно онлайн-витрины для выбора отелей и других объектов размещения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, активнее всего отельными агрегаторами пользуются россияне в возрасте 18-34 лет (63%). Среди путешественников 35-54 лет такой способ бронирования предпочитают 51% опрошенных, а в возрастной группе 55 лет и старше – 39%.

Вторая по популярности площадка для бронирования туристического жилья – сайты самих объектов размещения. Этим способом периодически пользуются 44% опрошенных. Только респонденты в возрасте 55+ лет чаще бронируют туристическое жилье на сайтах отелей, чем на агрегаторах (51% против 39%).

11% респондентов рассказали, что регулярно бронируют номера в день заезда – непосредственно в объекте размещения.

Чаще всего россияне выбирают отели самостоятельно: поиском по критериям на сервисах бронирования (57%) или по ключевым словам в поисковиках (45%). К сторонней помощи путешественники прибегают реже: 29% респондентов обращаются за советом к друзьям и знакомым, а 15% – в туристические агентства.

Выбирая туристическое жилье, россияне более всего полагаются на опыт других путешественников – отзывы в интернете (55%) и советы близких (53%). Описаниям на агрегаторах и сайтах объектов размещения доверяют 49% и 33% опрошенных соответственно, а 14% опираются на мнение турагентов. Интересно, что опрошенные в возрасте 18-24 лет продемонстрировали наибольшую лояльность к официальной информации от отельеров – 67% из них заявили, что в первую очередь доверяют описаниям на агрегаторах.

В ходе опроса респондентов спросили о том, наличие каких удобств в номере для них важно при выборе отеля. В топ-3 самых востребованных удобств вошли холодильник, кондиционер и Wi-Fi. Правда опрошенные в возрасте 18-34 на первое место поставили именно беспроводной интернет.

Большая часть респондентов пользуется платными дополнительными услугами в отелях и других объектах размещения. Самая востребованная среди них – питание. Также россияне готовы доплачивать за развлечения и спорт – бассейн, экскурсии, баню, СПА и др. 12% опрошенных заявили, что не пользуются услугами за доплату.

Россияне активно пользуются различными способами экономии при бронировании туристического жилья. 38% опрошенных выбирают специальные тарифы и сезонные акции в объектах размещения, 27% участвуют в программах лояльности и копят кешбэк на агрегаторах, 23% получают скидки от отелей за повторное бронирование. А каждый пятый респондент заявил, что платит полную цену и не пользуется никакими скидками.

Методика. В опросе приняла участие тысяча россиян в возрасте от 18 лет, совершивших поездку с бронированием жилья за последние 12 месяцев.