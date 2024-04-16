Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Столица Приволжья вошла в первую пятерку городов по количеству бронирований туристического жилья внутри страны, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Беларусь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В пятерку лидеров по количеству бронирований внутри России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Доля бронирований жилья в Столице Приволжья составила 5% от всех бронирований по стране.

ТОП городов для путешествий на майских праздниках, доля от всех бронирований по России: Санкт-Петербург 12%; Москва 10%; Казань 7%; Нижний Новгород 5%; Калининград 4%; Сочи, Волгоград по 3%; Тула, Ярославль по 2%; Махачкала 1%.

«В 2024 г. Нижнему Новгороду присвоен статус культурной столицы России, а значит гостей и жителей города ожидает масса мероприятий в рамках событийной программы. Однако не стоит ограничиваться посещением только столицы региона – культурная жизнь процветает и в области, в изучении которой поможет онлайн-путеводитель, доступный для абонентов всех операторов. Сориентироваться в путешествии поможет информация об основных достопримечательностях, кухне и событиях, собранная в гиде», — сказал директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5,4 тыс. руб. в сутки. По данным «МТС Travel» и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Методика

Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 гг.

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«МТС Travel», часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».