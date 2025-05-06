Bronevik.com назвал города с наибольшим снижением цен на отели после майских праздников

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России в период майских праздников и после них. Согласно исследованию, во второй половине мая 2025 г. сильнее всего подешевеет проживание в Волгограде, Ярославле и Владимире. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Так, в Волгограде средняя стоимость размещения снизится более чем на треть – на 37%, до 4 700 руб. за ночь. В Ярославле бронирование туристического жилья подешевеет на 30% – до 5 400 руб. за ночь, а во Владимире – на 29%, до 5 100 руб. В десятку городов с наибольшим падением цен также вошли Нижний Новгород, Казань, Тула, Пятигорск, Смоленск, Рязань и Псков, где снижение составит от 16 до 27%.

Топ городов по снижению цен на туристическое жилье после майских праздников

Минимальное изменение цен на проживание в отелях зафиксировано в Липецке, Перми, Самаре и Челябинске – менее чем на 1%. А в Уфе и Минеральных Водах расценки на туристическое жилье даже вырастут – на 10% и 5% соответственно.

В целом по России средняя стоимость бронирования туристического жилья после майских праздников снизится незначительно – на 6%, с 7 900 до 7 400 руб. за ночь.

Методика

Проанализированы средние открытые цены в период майских праздников с 29 апреля по 12 мая 2025 г. и в период после майских праздников с 13 по 31 мая 2025 г.