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Аналитика Bronevik.com: новогодний спрос на пятизвездочные отели удвоился 

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила ранние бронирования туристического жилья в России на новогодние праздники. Согласно исследованию, спрос на пятизвездочные отели на этот период вырос в два раза (+99%). Однако самым популярным вариантом размещения стали более бюджетные объекты без звезд (33% от всех бронирований). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также туристы активно бронируют отели категорий 3 и 4 звезды – в них сделано приблизительно по четверти от всех заказов. На «пятерки», несмотря на рост популярности, приходится только 7% бронирований.

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Ранние бронирования классифицированных средств размещения на новогодние праздники 2024-2025

74% россиян выбрали для отдыха на праздниках отели и мини-отели, спрос на них увеличился в среднем на треть. Активнее растет количество бронирований туристического жилья с «домашними» удобствами – кухней, стиральной машиной и т.п. Это апарт-отели (+127% заказов год к году), апартаменты (+64%) и гостевые дома (+55%). Выбирая объекты, в которых есть возможность самостоятельно готовить еду, стирать одежду и пользоваться другими бытовыми услугами без доплат, туристы стремятся сэкономить в условиях сезонного роста цен.

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Самый высокий средний чек зафиксирован в загородных и курортных отелях – 14 700 и 12 500 руб. за ночь соответственно. Ночь в городских отелях на праздниках обойдется в среднем 9 100 руб., в апарт-отелях 7 500 руб., а в апартаментах 5 200 руб.

По данным Bronevik.com, сейчас россияне бронируют жилье на новогодние праздники в среднем за 106 дней, это на неделю раньше, чем в 2023 г. (99 дней). Самые заблаговременные заказы – в среднем за 140 дней – россияне делают в глэмпингах, в них глубина бронирования выросла на 62% год к году. Также туристы стремятся как можно раньше выбрать номера в гостевых домах (за 114 дней), апарт-отелях и апартаментах (за 108 дней).

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